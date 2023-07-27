Будет ли последнее повышение ставки рефинансирования ФРС в этом году, и какая риторика главы ФРС, Джерома Пауэлла, повлияет на криптовалюты

На фоне недавней снижающейся тенденции, флагман рынка криптовалют, биткоин, столкнулся с просадкой, вызывая волнения среди профессиональных аналитиков. В настоящее время, цена биткоина приближается к критическому уровню поддержки в районе $29,000.

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Управляющий партнер Fairlead Strategies, Кэти Стоктон, выразила опасения о возможности дальнейшего снижения цены биткоина. Если уровень поддержки не удержится, она предполагает, что монета может испытать ретестирование более глубоких минимумов, с ценой около $25,000. Стоктон отметила, что технические индикаторы, такие как MACD и Stochastic Oscillator на недельном графике, показывают стабильное превалирование продаж.

Вчера состоялось важное заседание Федеральной Резервной Системы, на котором произошло повышение ставки рефинансирования на 25 базисных пунктов. Это привело ставку к уровню 5.5% самыму высокому значению за последние 22 года.

Однако, основной интерес вызывает вопрос о том, станет ли данное повышение последним в текущем году. Мнения экономистов разделяются: некоторые предполагают, что ФРС удержит ставку на текущем уровне до конца года после сегодняшнего повышения, в то время как представители Bank of America прогнозируют еще одно повышение в сентябре 2023 года. Важное значение будет иметь инфляционная динамика в США и риторика главы ФРС, Джерома Пауэлла, который, если выразит ястребиные взгляды, может создать локальное, но существенное давление на многие криптовалюты.