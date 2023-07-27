Каковы будут дальнейшие перспективы для XRP после победы Ripple Labs в суде против SEC, и как повлияет на цену токена прогнозируемое небольшое снижение в ближайшее время

За последние две недели криптовалюта XRP заметно увеличила свою стоимость, и это произошло после победы Ripple Labs в суде над Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в начале текущего месяца.

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Согласно решению суда США, Ripple не нарушила федеральные законы о ценных бумагах, связанные с продажей токенов XRP на публичных биржах. Это решение послужило катализатором для роста цены токена, который вырос на почти 50%.

Прогноз цены XRP на 26 августа 2023 года, предоставленный PricePredictions.com, составляет $0,71. С учетом текущей цены в $0,72, прогноз алгоритмов машинного обучения предполагает небольшое снижение курса в ближайшее время.

Этот прогноз основан на анализе популярных технических индикаторов, таких как средний истинный диапазон (ATR), полосы Боллинджера (BB), схождение-расхождение скользящих средних (MACD) и индекс относительной силы (RSI).

Хотя за последнюю неделю цена XRP упала на 15,2%, за месяц она все равно выросла на 50,6%. Рыночная капитализация XRP увеличилась на почти $12 миллиардов за этот 30-дневный период, но следует отметить, что такой рост пришелся только на 14 дней.

Необходимо учитывать, что текущая цена XRP все еще значительно ниже его исторического максимума в $3,92, установленного в январе 2018 года (-82%).