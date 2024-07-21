Важно отметить, что эти цены еще не были официально подтверждены AMD. Однако, если они сбудутся, они могут оказать существенное влияние на рынок процессоров.

В последние дни ходили слухи о ценах на будущие настольные процессоры AMD Ryzen 9000 с архитектурой Zen 5. Утечка на форуме Anandtech раскрыла возможные цены на четыре процессора этой серии и предполагает довольно агрессивную модель ценообразования, которая также может конкурировать с процессорами Intel Raptor Lake (и будущими процессорами Arrow Lake) с точки зрения цены.

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Цены подробно:

Ryzen 9 9950X: 459,08 евро

Ryzen 9 9900X: 367,08 евро.

Ryzen 7 9700X: 275,78 евро.

Ryzen 5 9600X: 211,48 евро.

Важно отметить, что эти цены еще не были официально подтверждены AMD. Однако, если они сбудутся, они могут оказать существенное влияние на рынок процессоров. Если сравнить заявленные цены с рекомендованными ценами предыдущего поколения и текущими ценами конкурента Intel, вырисовывается четкая картина: AMD предлагает потенциально выдающееся соотношение цены и качества. Ryzen 9 9950X может значительно потеснить флагманские процессоры Intel Core i9-14900K и i9-14900KS, которые стоят более 500 долларов США, а также имеют проблемы с высоким энергопотреблением и нестабильностью.

Ryzen 9 9900X и Ryzen 7 9700X также могут поставить под угрозу серию Intel Core i7-14700K. Ryzen 7 9700X способен даже превзойти лучший на данный момент игровой чип Ryzen 7 7800X3D по производительности, причем при значительно более низком энергопотреблении — всего 65 Вт. Даже Ryzen 5 9600X по цене около 206,10 евро кажется значительно более привлекательным, чем первоначально ожидаемая цена около 267 евро.

Если информация о ценах окажется правдивой, AMD сможет привлечь много новых покупателей к своей платформе AM5 с серией Ryzen 9000. Проблемы Intel с линейкой настольных компьютеров также могут дать AMD значительную долю рынка. Официального подтверждения пока нет: цены еще официально не подтверждены и могут измениться. Утечка предполагает, что новинка появится в продаже с 31 июля, хотя это может варьироваться в зависимости от региона и розничного продавца.Узкие места: в утечке также упоминаются ограниченные запасы Ryzen 9 9950X и Ryzen 5 9600X.

Возможные цены на настольные процессоры AMD Ryzen 9000 «Zen 5» предполагают хорошее соотношение цены и качества и возможное доминирование на рынке. Если слухи подтвердятся, это может стать серьезной проблемой для Intel.