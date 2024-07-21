Intel показала процессоры 14-го поколения Core "Raptor Lake Refresh" для встраиваемых систем LGA 1700

Intel представила линейку процессоров 14-го поколения Core "Raptor Lake Refresh" Socket LGA 1700 для рынка встраиваемых систем. Изюминкой этих чипов является то, что они поставляются с отключенными кластерами E-core "Gracemont" и представляют собой чистые чипы P-core. Интересно, что компания нацеливает эти чипы на сегмент встраиваемых систем, но не создает их в несокетных корпусах BGA, перенесенных со своих мобильных платформ.

Intel обращается практически ко всем сегментам рынка производительности с этими чипами, включая самые верхние. Процессор Core i9-14901KE, лидирующий в этом списке, представляет собой 8-ядерный/16-поточный чип с восемью ядрами "Raptor Cove", разделяющими полный кэш L3 объемом 36 МБ, доступный на кристалле "Raptor Lake-S", максимальной частотой разгона 5,80 ГГц, базовой частотой 3,80 ГГц и базовой мощностью процессора 125 Вт. Чип оснащен iGPU. «K» в KE означает, что чип поддерживает разгон.

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Далее следует Core i9-14901E, 65-ваттный брат этого чипа, у которого нет разблокированного множителя, и он разгоняется до 5,60 ГГц с базовой частотой 2,80 ГГц. С Core i7-14701E все становится интереснее, потому что различие между SKU Core i9 и Core i7 заключается в количестве ядер, и здесь мы видим, что i7-14701 сохраняет ту же конфигурацию 8 ядер/16 потоков чистого ядра P, что и чипы Core i9, но с чуть более низкими частотами 5,40 ГГц максимального разгона и 2,60 ГГц базовой.





Core i5-14501E — это 6-ядерный/12-поточный процессор на базе большего кристалла «Raptor Lake-S», в отличие от обычного Core i5-14500, который использует кристалл «Alder Lake-S». 6 P-ядер совместно используют 24 МБ кэша L3, и каждое из них имеет 2 МБ выделенного кэша L2, в отличие от i5-14500, который имеет 1,25 МБ кэша L2 на P-ядро, помимо 8 E-ядер. Этот чип разгоняется до 5,20 ГГц и имеет базовую частоту 3,30 ГГц. i5-14501TE — это вариант чипа с базовой мощностью процессора 45 Вт, максимальной частотой разгона 5,10 ГГц и базовой частотой 2,20 ГГц.

Наконец, есть Core i5-14401E, i5-14401EF и i5-14401TE. Первые два отличаются тем, что у i5-14401EF нет встроенной графики, первые два — это чипы на 65 Вт, а i5-14401TE — на 45 Вт. i5-14401E/EF разгоняется до 4,70 ГГц с базовой частотой 2,50 ГГц, а i5-14401TE разгоняется до 4,50 ГГц с базовой частотой 2,00 ГГц.

Все чипы в серии Core E 14-го поколения предлагают те же возможности, что и обычные процессоры Core 14-го поколения для настольных ПК, с интерфейсом PCI-Express 5.0 x16 PEG, интерфейсом Gen 4 x4 NVMe, подключенным к процессору, и шиной чипсета DMI 4.0 x8. Интерфейс памяти поддерживает двухканальные типы памяти DDR4 и DDR5.