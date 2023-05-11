Они были удалены по причине накрутки прослушиваний. Боты под видом пользователей поднимали количество прослушиваний в композициях, что позволяло им быстрее набирать необходимую популярность.

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Стриминговый сервис Spotify удалил более десяти тысяч песен, написанных искусственным интеллектом, которые предназначались для стартапа Boomy. Об этом событии сообщила газета Financial Times. Треки были удалены по подозрению в накручивании прослушиваний. Если говорить более точно, боты, замаскированные под пользователей, поднимали количество прослушиваний в данных композициях, что позволяло им быстрее набирать необходимую популярность. Такой метод накрутки получил название "искусственный стриминг". Удаление треков начало происходить сразу после информирования Universal Music всех ключевых стриминговых платформ. Universal Music сообщала о подозрительной активности, связанной с записями Boomy.

К удалению подлежало около 7% всех треков, которые были загружены Boomy. В Spotify дали подтверждение об удалении части контента данного стартапа. "Искусственный стриминг — это довольно продолжительная проблема, актуальная для всей индустрии и мы работаем над тем, чтобы полностью избавится от нее", — заявлено в компании.

Стартап Boomy был запущен два года назад. Его смысл заключается в следующем: пользователи должны выбрать интересующий их трек из какого-то стиля (к примеру "Рэп-биты" или "дождливая ночь"), после чего искусственный интеллект пишет песню. Полученные композиции в дальнейшем можно загружать на музыкальные сервисы. В Boomy сообщили, что при помощи данного сервиса пользователями уже создано более 14 миллионов песен.

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На протяжении последних нескольких месяцев, музыкальные стриминги начали сталкиваться со стремительным увеличением количества загружаемых песен, которые написаны с применением искусственного интеллекта, а также ростом общего количества треков в целом, отмечает Financial Times. Также на прошлой неделе, Глава Spotify Дэниел Эк выразил аналитикам свою мысль о развитии ИИ, сказав что раньше он не видел подобных технологий.