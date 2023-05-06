Новое программное обеспечение получило название Lexis+ AI. Данный ИИ может быстро давать ответ на поставленный вопрос, составлять резюме, юридические документы и сообщения.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

реклама

Юридическая исследовательская компания LexisNexis создала новую платформу для исследования дел и составления документов. Данное программное обеспечение получило название Lexis+ AI. Оно отличается интуитивно понятным интерфейсом и имеет некоторую схожесть с нашумевшей платформой OpenAI ChatGPT.

Джефф Пфайфер, директор по продуктам LexisNexis в Великобритании и Северной Америке, заявляет, что новая платформа построена на нескольких крупных языковых моделях, включая GPT.

Что касается схожести с ChatGPT, то она заключается в следующем: данный ИИ способен дать ответ за очень малый промежуток времени, может составлять резюме, юридические документы и сообщения. Платформа также предоставляет цитаты, включая соответствующую судебную тематику, а также позволяет пользователям копировать и сохранять созданные текстовые записи в отдельных папках.

Обучение Lexis+ AI был, осуществлялось путем набора данных, который включает базу данных LexisNexis. Во время разработки платформы компания опиралась на отзывы фирм Am Law 50, включая Baker McKenzie, Reed Smith и Foley & Lardner.

Также следует затронуть тему надежности, ведь ChatGPT при всех своих плюсах имеет один существенный недостаток. Данный ИИ нередко выдает неточные ответы, а также цитаты и источники.

По словам Джеффа Пфайфера, не существует идеальной генеративной платформы искусственного интеллекта, которая не могла бы допускать ошибки и неточности. Если говорить о LexisNexis, то он обеспечивает минимально возможный уровень допуска неточностей.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

"Данные, безопасность и конфиденциальность клиентов являются главными приоритетами для юристов, когда они рассматривают возможность внедрения генеративных платформ ИИ в данную сферу", добавляет Пфайфер. "Мы сотрудничаем с крупными облачными провайдерами, такими как Microsoft и Amazon Web Services, чтобы гарантировать, что наша инфраструктура является полностью частной".