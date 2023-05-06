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Юридическая исследовательская компания LexisNexis создала новую платформу для исследования дел и составления документов. Данное программное обеспечение получило название Lexis+ AI. Оно отличается интуитивно понятным интерфейсом и имеет некоторую схожесть с нашумевшей платформой OpenAI ChatGPT.
Джефф Пфайфер, директор по продуктам LexisNexis в Великобритании и Северной Америке, заявляет, что новая платформа построена на нескольких крупных языковых моделях, включая GPT.
Что касается схожести с ChatGPT, то она заключается в следующем: данный ИИ способен дать ответ за очень малый промежуток времени, может составлять резюме, юридические документы и сообщения. Платформа также предоставляет цитаты, включая соответствующую судебную тематику, а также позволяет пользователям копировать и сохранять созданные текстовые записи в отдельных папках.
Обучение Lexis+ AI был, осуществлялось путем набора данных, который включает базу данных LexisNexis. Во время разработки платформы компания опиралась на отзывы фирм Am Law 50, включая Baker McKenzie, Reed Smith и Foley & Lardner.
Также следует затронуть тему надежности, ведь ChatGPT при всех своих плюсах имеет один существенный недостаток. Данный ИИ нередко выдает неточные ответы, а также цитаты и источники.
По словам Джеффа Пфайфера, не существует идеальной генеративной платформы искусственного интеллекта, которая не могла бы допускать ошибки и неточности. Если говорить о LexisNexis, то он обеспечивает минимально возможный уровень допуска неточностей.
"Данные, безопасность и конфиденциальность клиентов являются главными приоритетами для юристов, когда они рассматривают возможность внедрения генеративных платформ ИИ в данную сферу", добавляет Пфайфер. "Мы сотрудничаем с крупными облачными провайдерами, такими как Microsoft и Amazon Web Services, чтобы гарантировать, что наша инфраструктура является полностью частной".