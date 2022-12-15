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В Skyrim появилась неоффициальная поддержка технологий Nvidia DLSS, AMD FSR и Intel XeSS
Это стало возможным благодаря новой модификации Skyrim Upscaler, поддерживающей три существующие на данный момент технологии масштабирования изображения.
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Легендарной ролевой игре The Elder Scrolls V: Skyrim, разработанной американской студией Bethesda Game Studios,  в этом году исполнилось 11 лет. Безусловно, за этот значительный промежуток времени игра успела изрядно устареть, причем по большей части именно в графическом плане, поскольку с точки зрения геймплея она до сих пор дает фору многим современным проектам.

Для улучшения ее графической составляющей на помощь приходят различные неофициальные модификации, которые направлены на усовершенствование отстающих компонентов графики, путем увеличения разрешения текстур, изменения освещения, отражений, теней и т. п. Они помогают заметно подтянуть качество картинки, позволяя игре по сей день выглядеть актуально.

Недавно к обширному списку доступных для установки графических модификаций, добавился еще один мод, который позволяет внедрить в данный проект поддержку технологий увеличения производительности (повышения частоты кадров). Кроме привычных DLSS от Nvidia и FSR от AMD, присутствует также поддержка аналогичного решения от компании Intel - XeSS. Всех их роднит общий принцип работы: изображение невысокого разрешения, преобразуется в картинку с большим разрешением. При этом, в зависимости от выбранной технологии, процедура обработки изображения будет иметь некоторые отличия, хотя общий смысл от этого не изменится.

Данная модификация, получившая название Skyrim Upscaler, разработана пользователем PureDark и выложена на сайте Nexus Mods. Она вполне может быть применима в условиях "утяжеления" оригинальной игры для достижения более высоких показателей FPS. Подобная ситуация вполне может возникнуть на какой-нибудь загруженной локации, по типу леса или оживленного города (все стандартные текстуры игры, естественно, заменены на более качественные), причем чем выше разрешение экрана, тем больше итоговая нагрузка на видеокарту. Собственно, по этой причине, новый мод однозначно можно считать полезным.

Если говорить о технических аспектах, то есть об оптимизации под различные GPU и общей функциональности, то со всем этим у данной модификации никаких проблем не наблюдается. Nvidia DLSS, она же - Deep Learning Super Sampling, доступна только для видеокарт Geforce RTX. Однако две другие технологии, AMD FSR 2.0 (FidelityFX Super Resolution) и Intel XeSS, представляют собой вполне универсальные решения и могут работать на абсолютно любых GPU. Кстати говоря, этот мод также поддерживает технологию Nvidia DLAA, которая позволяет получить максимально четкое изображение без каких-либо преобразований, но доступна она, опять-таки, только для обладателей RTX-карт.

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Стоит отметить, что помимо графических улучшений, делающих игру красивее, Skyrim, благодаря трудам пользователей, постоянно получает и другие, самые разнообразные дополнения. К ним можно отнести любые нововведения, которые привносят некоторую долю разнообразия в игровой процесс, а это: новые миссии города, NPC, исправления ошибок и много чего другого.

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#bethesda game studios #the elder scrolls v: skyrim #fidelityfx super resolution #amd fsr #nvidia dlss #intel xess #nvidia dlaa
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