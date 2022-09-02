Устройство предлагается по цене от 300 долларов.

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Компания Samsung представила новый недорогой смартфон Galaxy A23 5G.

Несмотря на то, что данная модель позиционируется как средне-бюджетная, ее характеристики все же достаточно неплохие.

Устройство оснащено большим IPS-дисплеем с диагональю 6,6 дюймов и разрешением экрана 2048x1080 пикселей. Частота обновления экрана весьма впечатляющая, целых 120 Гц, что для недорогого устройства большая редкость.

Смартфон построен на базе мобильного восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 695. В его распоряжении 2 производительных ядра, работающих на частоте 2,2 ГГц и 6 энергоэффективных ядер, которые работают на частоте 1,7 ГГц. За графическую составляющую отвечает видеоускоритель Adreno 619. Объем оперативной и постоянной памяти различается в зависимости от варианта исполнения, которых всего пять: 4/64, 4/128, 6/64, 6/128 и 8/128. При желании память можно расширить с помощью карты памяти MicroSD. Устройство обладает встроенным аккумулятором емкостью 5000 мА·ч и поддерживает 25-ваттную быструю зарядку, которую можно докупить отдельно. Зарядка осуществляется с применением разъема USB Type-C, рядом с которым расположился 3,5-мм разъем для подключения наушников. Сканер отпечатков пальцев располагается в кнопке включения. Также присутствует поддержка сетей 5G, технологий Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 12, оснащенной фирменной оболочкой OneUI 4.1.

Фото- и видео возможности устройства представлены квадрокамерой, включающей в себя: 50-Мп основную камеру, 5-Мп широкоугольный объектив, 2-Мп макро-камеру и 2-Мп датчик глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

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Стоимость новинки стартует от 300 долларов.