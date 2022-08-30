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Защищенный смартфон Doogee S89 Pro с аккумулятором на 12000 мА·ч теперь доступен для покупки

Купить новинку можно через официальный сайт компании. Ее стоимость составляет 360 долларов.
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Недавно, китайской компанией Doogee был анонсирован новый защищенный смартфон Doogee S89 Pro. Теперь он стал доступен для покупки через официальный сайт компании.

Устройство построено на базе мобильного восьмиядерного процессора MediaTek Helio P90. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а объем постоянной - 256 ГБ. Смартфон оснащен IPS LCD-дисплеем с диагональю 6,3 дюйма и разрешением экрана 2340x1080 пикселей. За защиту дисплея отвечает закаленное стекло Corning Gorilla Glass. Благодаря наличию ударопрочного корпуса и поддержки стандартов защиты IP68, IP69K и MIL-STD-810H, устройство надежно защищено от падений или ударов, мелких частиц, вроде пыли или песка, способно выдержать длительное погружение под воду и струю воды выпущенную под высоким давлением. С помощью функции настройки подсветки, называемой дышащим светом, можно синхронизировать подсветку устройства с различными функциями, вроде будильника, звонков, сообщений, уведомлений мессенджеров и тому подобного. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 12.

Фото- и видео возможности устройства представлены тройной камерой, состоящей из 64-Мп основной камеры, 8-Мп широкоугольного объектива и 20-Мп камеры ночного видения. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп.

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Кроме того, устройство оснащено внушительным аккумулятором емкостью 12000 мА·ч, позволяющим использовать смартфон на протяжении 5 дней. Чтобы процесс зарядки не занимал много времени, в комплекте присутствует 65-ваттная быстрая зарядка, способная полностью зарядить смартфон всего за 2 часа. 

Стоимость новинки составляет 360 долларов.

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Теги

mediatek doogee android 12 helio p90 ip68 corning gorilla glass ip69k s89 pro
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