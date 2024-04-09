Найден самый надёжный способ отключения обновлений windows - не платить за них.

Официальная поддержка Windows 10 будет прекращена в октябре 2025 года. Это означает, что пользователям больше не будут предоставляться свежие патчи безопасности, а значит им придется перейти на более современную операционную систему. Тем не менее ею удастся пользоваться и дальше, причем как корпоративным клиентам, так и обычным пользователям. Правда речь идет о дополнительной плате.

реклама

Программа платных обновлений рассчитана на три года. Ее первоначальная стоимость (для корпоративных клиентов) составляет 61 доллар для каждого отдельно взятого компьютера. После чего она увеличивается ровно в два раза до 122 долларов. И наконец, за третий год пользования Windows 10, корпоративным клиентам придется отдать 244 доллара. Что касается цен, предназначенных для обычных пользователей, то о них пока ничего не известно. Microsoft раскроет их несколько позже.

Данной информацией поделилось издание The Verge.