Им удалось создать специальные ионные ловушки, уменьшающие количество ошибок в процессе квантовых вычислений в 800 раз.

Ученым из Microsoft и Quantinuum удалось достичь заметного прогресса в технологии квантовых компьютеров, который заключается в существенном уменьшении количества ошибок в процессе квантовых вычислений. Количество различных недочетов было сокращено в 800 раз, что весьма впечатляюще. Таким образом повсеместное использование квантовых компьютеров стало чуточку ближе, и что немаловажно, они станут более надежными и эффективными.

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Все квантовые системы объединяет одна особенность — они чрезвычайно чувствительны к влиянию внешних факторов, провоцирующих возникновение всяческих ошибок в процессе вычисления.

Как это удалось решить? Для этого ученые воспользовались специальными ионными ловушками, созданными Quantinuum, которые позволяют диагностировать и исправлять ошибки без негативного влияния на кубиты. Они подтвердили свою эффективность в более чем 14 000 безошибочных экспериментах.

По словам экспертов из компании Microsoft, гибридный суперкомпьютер, который имеет в своем распоряжении 100 логических кубитов (устойчивых к шуму), способен работать с повышенной эффективностью, превышающей таковую в нынешних суперкомпьютерах.

Ранее, в октябре прошлого года, технологическая компания Atom Computing совершила настоящий квантовый прорыв. Разработчикам удалось сконструировать компьютер с более чем тысячей кубитов, а точнее с 1180 кубитами, путем привлечения нейтральных атомов, которые удерживаются лазерами в двумерной решетке. Это дает возможность с легкостью масштабировать систему, а также (в перспективе) позволит увеличить число кубитов.