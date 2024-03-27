Новая версия популярного браузера оптимизирована для работы на компьютерах с операционной системой Windows и процессорами на базе архитектуры ARM.

Компания Google выпустила специальную версию браузера Chrome, оптимизированную для работы на компьютерах с операционной системой Windows и процессорами на базе архитектуры ARM.

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Данной информацией поделился интернет-ресурс The Verge.

Как заявляет сама Google, ей свою помощь предложила компания Qualcomm, совместно с которой велась ее разработка. Релиз ARM-версии Chrome состоялся после предварительного тестирования ранней сборки в канале Chrome Canary.

Новая версия браузера позволит пользователям устройств на базе ARM получить значительно лучшую производительность в сравнении со стандартной x64-версией, запускаемой через эмулятор. Ранее на таких компьютерах можно было использовать лишь Microsoft Edge, специально предназначенный для ARM.

Выпуск оптимизированного под соответствующие процессоры Chrome совпал с анонсом новых высокопроизводительных процессоров Snapdragon X Elite, которые должны появиться в этом году ближе к лету. Хотя новая версия Chrome будет работать на любых ARM-устройствах под управлением Windows, Qualcomm пока что остается единственным производителем таких процессоров.

"Наше тесное сотрудничество с Qualcomm поможет обеспечить лучший опыт просмотра веб-страниц на современных ARM-совместимых компьютерах", — заявил Хироши Локхаймер, один из представителей компании Google.