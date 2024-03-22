Об этом сообщил генеральный менеджер Epic Games Стив Эллисон (Steve Allison) на прошедшей конференции GDC.

На прошедшей конференции GDC, компания Epic Games, в рамках своей презентации State of Unreal, рассказала о некоторых дальнейших планах.

реклама

Генеральный менеджер Epic Games Стив Эллисон (Steve Allison) заявил о выпуске компанией (в течение 2024 года) мобильной версии магазина приложений Epic Games Store.

Данный магазин позволит пользователям ознакомиться с широким ассортиментом сервиса, производить финансовые операции, узнавать о новых акциях и предложениях.

Помимо компьютерных игр, в мобильной версии Epic Games Store (для операционных систем iOS и Android) будут представлены и мобильные приложения, а также инструменты для их создания (любой желающий может их загрузить и установить), более того, у разработчиков появится возможность заработка с них.

Вполне вероятно, что в приложении будут реализованы и альтернативные способы идентификации, необходимые для входа в соответствующее приложение на персональном компьютере. Что-то подобное применяется в мобильном приложении Steam, который генерирует QR-код для логина на ПК.

Популярность Epic Games Store продолжает расти и уже насчитывает около 270 миллионов активных пользователей. Создание приложения, предназначенного для запуска на компактных устройствах — смартфонах и планшетах, может поспособствовать ее дальнейшему росту, что в свою очередь отразится и на прибыли компании, в позитивном ключе, разумеется.