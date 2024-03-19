Она заключается в том, что при определенных обстоятельствах камера данного смартфона делает темные фотографии.

Компания Samsung представила линейку Galaxy S24, в состав которой входят базовая модель Galaxy S24, увеличенная Galaxy S24 Plus и топовая Galaxy S24 Ultra еще в январе. С тех пор прошло немало времени, а значит и выпущено некоторое количество обновлений, улучшающих пользовательский опыт. Несмотря на все старания компании, беспроблемными эти устройства назвать нельзя. Очередная такая проблема обнаружилась на топовом Galaxy S24 Ultra. При определенных обстоятельствах камера данного смартфона делает темные фотографии.

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Samsung признала проблему и сообщила о работе над ее решением. Большинство владельцев Galaxy S24 Ultra, вероятнее всего, не столкнутся с этой проблемой, поскольку она возникает только при использовании специальных настроек. Происходит это в тот момент, когда пользователи фиксируют автоматическую экспозицию, используя увеличения в пределах 1,6-1,9x и 4,6-9,9x, а затем делают снимок. Когда конкретно компания выпустит соответствующее обновление в данный момент не сообщается. Вероятнее всего это произойдет уже в ближайшем будущем.

Стоит сказать, что обновленная линейка Galaxy S24 оказалась успешнее прошлогодней в плане темпов продаж, которые несколько возросли по сравнению с прошлым годом (на 8%). Это в случае глобальных продаж. Что касается продаж в Европе, то они в данном регионе они выросли на 28%. В США наблюдается рост на уровне 14%. При этом, наиболее дорогостоящий Galaxy S24 Ultra является лидером в этом плане, на него приходится более половины продаж серии.