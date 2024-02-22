По словам Microsoft, этот процесс, а точнее принудительное обновление, основывается на фирменном ИИ-алгоритме, который гарантирует безопасный переход на новую версию операционной системы.

Нередко бывает так, что помимо устранения различных ошибок или внедрения нового функционала, обновления Windows могут принести лишние хлопоты владельцам персональных компьютеров. Тем не менее Microsoft это не останавливает. Недавно компания объявила о глобальном развертывании патча 23H2, что означает его принудительную установку на устройства пользователей, причем от их желания ничего не будет зависеть.

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Исходя из объявления в блоге Microsoft, "под раздачу" попадут компьютеры, работающие на Windows 11 двух версий: 21H2 и 22H2. Первая из них перестала поддерживаться в октябре прошлого года. Что касается второй версии, то ее поддержка будет прекращена в октябре этого года, то есть спустя ровно год.

В Microsoft это оправдывают следующим образом: по их словам этот процесс, а конкретно принудительное обновление, основывается на фирменном ИИ-алгоритме, который является гарантом безопасного перехода на новую версию операционной системы. Он необходим для проверки ПК на соответствие с требованиями текущего билда Windows 11. Это позволит уменьшить риск возникновения непредвиденных случаев. Подходящие компьютеры будут обновлены в первую очередь, а устройства, на которых могут возникнуть проблемы из-за установки патча, получат обновления по прошествии некоторого времени.