В данный момент функция защиты находится на стадии тестирования.

Для осуществления хакерской атаки на чужую домашнюю сеть, вовсе не обязательно получать прямой доступ к персональному компьютеру пользователя, зачастую можно ограничиться лишь запуском соответствующего скрипта в браузере.

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В компании Google уже знают данной о проблеме. В связи с этим она намерена выпустить новую функцию для Chrome, которая позволит повысить уровень его безопасности. В скором времени браузер сможет блокировать попытки доступа к устройствам, которые не имеют прямого подключения в интернет.

Согласно недавно опубликованному описанию, в обновленной версии браузера будет осуществляться проверка сайта перед выдачей ему доступа к сетевым устройствам пользователя. Таким образом Chrome будет удостоверяться в том, что запрос не имеет потенциальной угрозы, а целевое устройство разрешает соответствующее подключение. Судя по всему, данный механизм позволит, как минимум, притормозить процесс хакерской атаки, или же вовсе полностью отразить несанкционированный доступ к домашней сети пользователя.

Кроме блокировки потенциально опасных соединений, данная технология может "отрезать" и нужные. Сейчас Google занимается ее тестированием. Сперва будет добавлено отображение предупреждений, без блокировки доступа — это необходимо для более точной настройки защитных алгоритмов со стороны разработчиков. Со временем, когда функция приобретет вид, который соответствует задумкам разработчиков, "Защита доступа к частной сети" будет реализована в одной из стабильных сборок Google Chrome. Когда это произойдет, в данный момент не сообщается.