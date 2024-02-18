YouTube-блогер TT Tecnology поделился новым роликом, в котором детально раскрывается дизайн предстоящего складного флагмана.

Ранее в интернете было опубликовано первое изображение предстоящего складного смартфона Google Pixel Fold 2, раскрывшее некоторые подробности его дизайна. Теперь же, благодаря показанным YouTube-блогером и дизайнером TT Technology трехмерным рендерам устройства, можно сложить более точное представление о его дизайнерских решениях.

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Если посмотреть на предоставленные рендеры, можно видеть некоторые отличия в конструкции модуля камеры. Блок будет состоять из "двух этажей", расположенных сверху слева. Прошлогодняя модель имела горизонтальное расположение камер.

Судя по всему, Pixel Fold 2 получит систему камер, состоящую из четырех объективов. В ее состав войдут основной, сверхширокоугольный и телеобъектив, а также перископ.

Что касается технической части, отвечающей за производительность устройства, то тут ситуация следующая: Google Pixel Fold 2 будет построен на базе мобильного процессора Tensor G4, выход которого запланирован на осень. Таким образом, Tensor G3 будет пропущен.

В данный момент это вся информация, доступная для ознакомления. Вполне вероятно, что в будущем инсайдеры поделятся более подробными сведениями, которые касаются складного флагмана Pixel Fold 2.

С полным видео можно ознакомиться по ссылке здесь.