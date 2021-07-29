Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Сейчас за окном 2021-й год. Sli практически мертв. Раньше было лучше? Возможно. Итак, сейчас Sli доступен лишь избранным, ведь сейчас только одна игровая модель видеокарты поддерживает этот фантастический режим – её величество королева Мать всех видеокарт - Nvidia RTX 3090. Кто из здешних обитателей обладает ею? А парой? В конце, в комментариях, почитаем признания счастливчиков, если таковые здесь имеются. Но это конец истории. Nvidia всячески хочет избавиться от SLI.

реклама

Кто ответит на вопрос «Почему?» Возможно, индийские программисты устали писать код, а возможно коронавирус этому помешал, а может производители игр не хотят заниматься дальнейшей поддержкой этой технологии? Сплошные вопросы, не так ли? Но, наш клуб с экспертами-комментаторами, я уверен, прольет свет и ответит на эти и другие вопросы.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

А пока сходим в техническую библиотеку отдела Nvidia. Где-то лет 20 назад, почитаемая компания номер 1 в 3D графике приказала долго жить. И Nvidia купила ее, а заодно все её наработки и патенты. Олдфаги, догадались, что речь идет о 3DFx. 3DFx была первой компанией, которая дала миру SLi!

реклама

Скажем все дружно за этой ей - Спасибо! И это не шутка, в те древние времена, когда пиксели на экране были с кулак, а максимальное изображение монитора было 800х600, именно 3DFx дала возможность расширить границы 3D и играть в игры в разрешении 1024х768. Только пара видеокарт 3Dfx Vodoo2 могла аппаратно поддерживать такое разрешение для 3D игр.

Одна вторая «Вуду» тянула лишь 800 на 600. Вот, тогда польза от второй видеокарты была как раз осязаема, реальна нужна. А что сейчас делать с парой RTX 3090? Хороший такой вопрос, но оставим его без ответа, на совесть владельцам RTX 3090, я думаю они появятся в обсуждении и всё нам расскажут. Я пока сижу на встройке и о RTX 3090 могу лишь мечтать, как и 99% всех, кто сюда забрел.

Итак, Nvidia купила 3DFx и получила доступ к технологии SLi. Я рассказываю по-простому, на самом деле технология построения изображения у обоих компаний в корне отличались, но для обывателя они называются одинаково и в обоих случаях обе видеокарты соединяются физически с помощью гибкого мостика, шлейфа или перепаянного куска кабеля от «флоппика». И после этого в недрах самой «зеленой» компании родился «План Б» по захвату всего рынка 3D ускорителей. Пока ATI сидела и курила нервно в сторонке, гибкие мостики окутывали умы инженеров Nvidia и маркетологов. И вот тот день настал!

реклама

С приходом на рынок 6000-й серии «Жифорсов» Мир изменился. Теперь каждый геймер хотел не одну, а сразу две видеокарты! «Не больше двух в одни руки» - такие были лозунги в магазинах в где-то в первых числах января 2005 года. При этом производители блоков питания, очень сильно потирали свои влажные руки, ведь спрос на мощные блоки питания вырос на 65%!

А если к этому добавить смену molex коннекторов на специальные 6-pin коннекторы для видеокарт, то и на все 100%. В то время изможденные геймеры, со старыми блоками питания, бродили по компьютерным рынкам в поисках переходников molex-6pin. Тогда еще не было AliExpress и засилья китайским мастеров. Я сам ждал свой коннектор для новой видеокарты 3 дня!

реклама

Местные предприниматели его вытащили из коробки и видимо потом перепродали. В общем, проблем стало у всех как минимум на одну больше. А все из-за 3Dfx, которая протянула неожиданно ноги. Хитрые игроделы, получив допинг от известной компании сразу же заявили, что их игры будут работать быстрее в 2 раза, главное — это купить эту лицензионную игру и вторую видеокарту.

Любители помериться попугаями в тестовых бенчмарках тоже побежали покупать вторую видеокарту, ведь нужно больше золота, очков в итоговом окошке теста. В общем, как ни крути, но вторую видеокарту каждый порядочный энтузиаст был обязан купить. В то время, я был в Швеции и собственноручно видел, как сметали с прилавков магазинов новенькие 6600GT и 6800GT. Сейчас можно вспомнить аналогию очередей за Iphon’ами, хотя это скучно, ведь зачем покупать второй «Айфон»? Звонить самому себе? Я лучше побеседую с Siri.

Да, проблемы и еще раз проблемы. Но, вдруг появилось оригинальное решение! А что, если на одной плате разместить 2 GPU? Крутая идея, да? А еще круче позволить объединить две таки двухголовых видеокарты в Sli. Вау! «Это уже фантастика» - кричали все начинающие блогеры. Ютьюба тогда еще не было. Первой компанией, которая просекла фишку была - Gigabyte! Это как изобрести Iphone! Отдел маркетинга визжал и пищал о будущих сверхприбылях, ведь пока больше никто из производителей не додумался до такой идеи. И вот первым продуктом стала Gigabyte 3D1 6600GT Dual.

В день анонса было разбито несколько тысяч бутылок шампанского и детских мечт. Обзорщики плакали и рыдали, ведь им посчастливилось прикоснуться к святому Граалю, квинтэссенции бытия 3D и просто хорошей видеокарте с двумя GPU на борту. Но был, как всегда, один нюанс. О котором не сочли нужным все рассказать и те пользователи, которые купили эту видеокарту, потом остались без ногтей.

Они из загрызли их до дыр. А все потому, что это волшебная видеокарта могла работать только на паре моделей материнских плат Gigabyte. Опять горе и слезы. Но главное ведь продать, а пользователи сами потом разберутся. Естественно, в мануале все было написано, но наши люди сначала делают, а потом читают. Я и сам так иногда делаю, чего скрывать.

В общем все обзорщики похвалили инициативу Gigabyte, пожали руки и разошлись, захватив с собою шампанское. А Pr-отдел гигабайта не сидел сложа руки, в недрах секретной лаборатории кипела работа над двойной 6800 GT! Черт побери, это даже круче чем сейчас одна RTX3090. И они это сделали! Так появилась Gigabyte 3D1 6800GT Dual. Это по истине царская карта взгляните сами.

За эту карту не грех и почку было в то время отдать. Внешний респектабельный вид, радиатор в позолоте, уникальный дизайн и голубой текстолит, все говорило, что к хозяину такой карты без стука лучше не подходить. Если вы проникните в его жилище чтобы хотя бы одним глазком посмотреть на этот шедевр инженерной мысли, если он вас сам не убьёт, то вас точно загрызет его собака. Поэтому нужно сначала стучаться.

Для более простых энтузиастов или младших братьев обладателей Gigabyte 3D1 6800GT Dual, компания Gigabyte выпустила младшую модель на базе двух GPU 6600 без суффикса GT. Ну а что, всё правильно, каждому брату по видеокарте. Называлась такая видеокарта Gigabyte 3D1 XL 6600 Dual.

Алло Асус? Срочно зайдите в ординаторскую, пациенту плохо! У него неизлечимая SLi-зависимость и срочно нужно видеокарто-вмешательство. Да вы не ослышались, чтобы было делать реальным пацанам с мамками не от Gigabyte? Не менять же свой топ и не изменять своему любимому бренду! А таких было много, головные боли не могли излечить даже в Pr-отделах многих компаний. Но, как всегда, нашлись спасители, кошельков и душ страждущих.

Компания Asus просто влетела на рынок вслед за Gigabyte и наделала шума еще больше, интернет тогда чуть не захлебнулся слюной от нового DUAL GPU адаптера - ASUS 6800 GT Dual. Если вы боитесь монстров или приведений не смотрите вниз, это ужасно. Ужасно красиво =)

Размеры этого монстра приводили всех в шок, таких видеокарт тогда еще не видел никто! Все были в шоке, даже отец одного школьника, которого развели на эту «дуру». Мало того, что она не вмещалась в системный блок, так и старенький блок питания уходил в защиту и ни при каких обстоятельствах не выходил из неё. Пришлось покупать новый корпус и блок питания, ну а что делать, обратного пути уже не было. В комплекте к видеокарте шел специальный SLI переключатель, который позволял этой видеокарте работать, где пожелает её повелитель.

Остальные производители кусали себе локти, ведь они не могли ничем ответить. Но Leadtek тут подсуетилась и под шумок представила свою видеокарту - Leadtek PX6600GT Duo TDH Extreme. Видеокарта была построена на базе пары видеочипов NV43, которые функционировали на частоте 525 МГц, что было на 25 МГц выше, чем у Gigabyte 3D1. Получи ответочку! Видеокарта получилась очень хорошей, впрочем смотрите сами.

Темный кожух, приставка Extreme, на коробке сам Посейдон или Зевс, ну что еще нужно? Правильно – вторую такую! Но пока еще производители не решили эту проблему, поэтому такая видеокарта стояла в системнике в гордом одиночестве.

Что же было дальше? А дальше было еще круче - Sli рулил, DOOM3 нагибал врагов чудовищным FPS и умопомрачительной графикой. Даже такие монстры стонали под натиском громадных текстур, ведь в SLi память каждого видеоадаптера не складывалась. Пищали и дроссели видеокарт и блоков питания, как и подрастающая молодежь, попробовавшая вкус SLi. Sli был как наркотик, один раз попробуешь, обратно не слезешь.

Сейчас сюда могут набежать многочисленные Павлики и Кириллы комментаторы, и вставить жестко свои 5 копеек, но я вам отвечу, коли SLi тогда не пробовали, не стоит и сейчас на форуме размазывать. Едем дальше. Прогресс набирал обороты, Nvidia выкатила 7000-ю серию видеокарт. Как же все обрадовались, я помню салюты возле дома. Даже один бомж спросил: «Вадим, а что за праздник?». Я говорю – Володя, это геймеры радуются. Владимир Сергеевич тогда не понял, кто такие эти геймеры, он грязно выругался и полез обратно в коробку из-под холодильника. Вот так у нас встретили новую линейку видеокарт.

Первой удар под дых нанесла геймерам ASUS, выпустив свою торпеду ASUS 7800GT Dual. Хотя это была не торпеда, это был ядерный авианосец с двумя десятками томагавков, готовых уничтожить все вокруг.

В качестве ядерного реактора выступал внешний блок питания видеокарты. Инженеры из ASUS пожалели бедных отцов геймеров, теперь их старые блоки питания не боялись работать в системе с такой видеокартой. Но теперь страх был у мамы. А причем тут мать? Да при том, что чадо требовало купить эту видеокарту, а в ASUS посчитали, что только 2000 геймеров смогут ее получить, так-как она вышла в серии Limited Edition. В Pr-отделе ASUS придумали новую маркетинговую стратегию, которая в последствии еще не раз всем нам аукнется.

Итак, все матери геймеров, сплотились в одну организацию противодействия секте Liminte Edition, но ничего не вышло. Демократия она такая.

Пока они ходили с транспарантами, пара мамаш подсуетилась и купила своим 20-ти летним сыночкам сразу по паре видеокарт. Зачем? А затем, что эти две видеокарты можно было объединять в SLi, хотя соединительного мостика они не имели! Вот сюрприз, так сюрприз, а ведь многие этого и не знали. Хотя за полтос данную инфу продавали бабки в одном переулке.

Когда геймеры видели такой скриншот, они прятались под стол. Ведь такого вообще быть не могло. Но теперь даже вы знаете, что это возможно! Это и есть та магия Voodoo ;)

А результаты от игры в FEAR могли и вовсе сделать не подготовленного геймера очень нервным человеком, я сам даже боюсь смотреть на эти цифры после полуночи, а ведь тогда было еще страшнее.

Кто захочет испытать страх, сможет эту табличку и другие такие найти на THG.ru А потом все проснулись и выключили телевизор. Утром следующего дня Мир был уже не таким, как раньше. В Nvidia подумали, а почему они ходят в магазин, а сливки со сметаной все время достаются соседскому коту? Ну вы поняли, речь идет о своей прибыли. Почесав за ухом и щёлкнув пальцами, на свет была произведена по истине первая реальная DUAL-GPU видеокарт NVIDIA 7900 GX2 от самой основательницы.

Это миф или реальность? Никто не мог понять, что это за такое изделие, похоже на слоеный бутерброд. Это видеокарта – ответила маленькая девочка, ложа в свою сумочку такую же вторую. Да, теперь официально такие видеокарты поддерживали QUAD-SLi.

Если бы тогда был изобретен майнинг, все манеры бы застрелились еще тогда, только от вида таких четырех видеокарт в одной системе, и я бы вам не надоедал со своим анализом стоимости цен на видеокарты RTX 2000 и 3000-й серии. Но история пошла по другому пути.

Потом поняв, что они ошиблись, R&D Nvidia выпустил упрощенную модель NVIDIA 7950 GX2, карта была гораздо короче, что не давало такой статусности новому владельцу. И если основным производителем NVIDIA 7900 GX2 была сама Nvidia, то NVIDIA 7950 GX2 клепали все подряд. И таинства чуда и причастности к волшебству уже никто не получал. Очень жаль.

А далее события развивались по накатанной. После NVIDIA 7950 GX2 была выпущена NVIDIA 9800 GX2. Ну а что делать, деньги то нужны всем. На этот раз бутерброд обрел пластиковый кожух, который мог превращаться в маленький гробик, если геймер не пылесосил этот кирпич два раза в неделю.

Видеокарта было очень горячей, но, к сожалению, после 8800 Ultra, это уже стало нормой. Папа иногда гладил её свой галстук, а мама могла приготовить на ней горячие пирожки, чтобы дать их собой в школу.

На этом я поставлю жирную точку. Хотя запятая была бы более актуальна, ведь история не закончилась, но я подожду ваших гнилых помидор в свой адрес в комментариях или хвалебных од в свой адрес. И вы мне скажите, что пора завязывать или писать продолжение.

P.S. Данная статья была написана моим третьим я, второй и первый я к ней отношения не имеют. Я надеюсь, вы поняли о ком эта речь ;)