Покупаем видеокарту за границей II. Из Европы в США, идём в NEWEGG
Предыдущая статья о покупке видеокарты в зарубежном Сomputeruniverse больше всего порадовала публику. А это значит, что большинство читателей склонны к покупкам видеокарты и других комплектующих за рубежом.
реклама
Хорошо это или плохо, можно почитать в комментариях к этой статье, но не единым Сomputeruniverse! Если и далее рассматривать покупку видеокарты не у нас, то выгоднее всего покупать за доллары США, чем Евро. Так, как политика производителей для этих двух географических образований идентична. Я имею в виду то, что рекомендованная стоимость, что рекомендованная стоимость очень часто устанавливается одинаковой, что в США, что в Европе, но из-за разницы курсов, покупка в конвертации рубля к доллару выгоднее. На данный момент 1 Евро торгуется на уровне 1.18 доллара США, поэтому летим за океан.
Итак, варианты покупки видеокарты в США имеют ряд нюансов. Вариант 1. Слетать самому посмотреть, что по чем или в гости. Но такая поездка будет в 2 раза дороже, чем посещение Европы. Второй вариант касается покупки на прямую в NEWEGG.com.
реклама
И вот здесь нас ждет первое препятствие. Дело в том, что напрямую не получится, придется использовать посредника типа «Бандерольки». Но никаких трудностей регистрации на этом или любом другом похожем сервисе нет. Единственное, лимиты остаются такими же как в случае с CU, а вот доставка видеокарты обойдется в среднем в $70 или 60 Евро.
Итак, начнём по традиции, с младшего представителя RTX серии – GeForce RTX 2060.
реклама
В этот раз я по-прежнему буду отталкиваться от самых минимальных цен, ведь если мы планируем покупку за рубежом, то мы будем выбирать не среднюю, а самую наименьшую цену.
RTX 2060 можно приобрести в США за 520$ куда входя пару моделей от ASUS. Для примера в CU такие видеокарты продавались на прошлой неделе за $485, а в Е-каталоге из прошлой статьи стоимость равнялась $675 в эквиваленте. Ну что же, пока CU лидирует со счетом 1:0. Идем далее.
RTX 2070 и RTX 2070 Super в Европе было невозможно купить, ввиду отсутствия этих видеокарт в продаже. В США картина иная, RTX 2070 можно приобрести за $750, а за ее SUPER версию уже просят или $765 за одну модель от Gigabyte, либо сразу $900-990 за другие модели.
реклама
RTX 2080 и RTX 2080 Ti также отсутствовали в продаже в Европе, а в США их опять можно приобрести, имея на руках $960 и 1400-1500$ соответственно.
Цена на RTX 2080 Ti как-то кусается, хотя смотрите сами:
Ну что же, плюсы покупки видеокарт RTX 2000-й в США – это наличие всей серии видеокарт, есть из чего выбрать, но цена выше, чем в Европе на доступные модели. Поэтому, тут стоит определиться, что вам необходимо, красивая видеокарта определенной модели, либо без разницы какая, главное - чтобы работала.
Плавно переходим к более дорогим моделям, и новой 3000-й линейке. По традиции начнем с младшей - RTX 3060.
Кто хочет играть по бюджетному - приготовьте $738. В CU такая видеокарта вам обойдется в $741. Ну что же, здесь мы видим паритет цен, это уже радует, что цены по обеим сторонам океана нормализуются с одинаковой быстротой.
За RTX 3060 Ti за океаном уже просят от $820. Странно, сортировка применена по наименьшей стоимости, а лучшее предложение не находился на первом месте.
Посмотрим, как обстоят дела с RTX 3070. В Европе такие модели продавались за $942 в эквиваленте.
А в США без $1090-1100 делать нечего, опять победа за CU, счет 2:0. Может быть с RTX 3070 Ti повезет? Скоро узнаем, листаем эту страницу вниз!
Новенькая 3070 Ti доступна в Европе с доставкой по цене в эквиваленте $999, а в США за нее просят никак не меньше $1022, хотя если из чего-то выбирать, то нужно найти уже хотя бы $1100. Победа CU, счет 3:0. Переходим к тяжёлой артиллерии RTX 3080 и RTX 3080 Ti. В Европе они доступны сейчас по цене $1285 за LHR версию и $1630 за 3080 Ti соответственно.
Не позавидуешь американским геймерам, цены на видеокарту у них касаются. За RTX 3080 просят $1550, а за RTX 3080 Ti целых 1800$. И в завершение царь горы или ее величество RTX 3090, желанная многими, но недоступная по факту.
В Европе жениться на этой красавице возможно, имея в кармане или на пластиковой карте $2260. Увы, но американскую свадьбу пришлось отменить.
Местные невесты очень недоступны и требуют предоплату в размере $2740. Счет 5:0 в пользу Сomputeruniverse.
Итого в сухом остатке общий вывод на сегодняшний день - если вы готовы к рискам, то видеокарту за наименьшую стоимость можно приобрести за рубежом в Сomputeruniverse, либо на местном АВИТО. В США ситуация с ценами на видеокарты RTX 2000 и 3000 пока не такая приятная как в Европе, но будем надеяться, что ситуация скоро изменится и из-за кросскурса валют на NEWEGG в будущем станет покупать выгодно.
А пока вы думаете, где лучше приобрести видеокарту, посмотрите за окно: там все еще ЛЕТО!
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила