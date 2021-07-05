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Существуют стандарты и спецификации, которые утверждаются самими производителями GPU еще на стадии разработки видеокарт. Одной из характеристик видеокарты является объем ее видеопамяти. В недрах лабораторий AMD и Nvidia инженеры просчитывают этот параметр, делая итоговую видеокарту сбалансированной. Ведь если поставить мало видеопамяти производительность упрется в GPU, а если много - этот самый GPU попросту не может ею быстро оперировать и производительность упадет.

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Существует мнение, что производитель намеренно уменьшает объем видеопамяти, чтобы затем выпустить новые модели с увеличенным видеобуфером. Но тогда возникает закономерный вопрос насчет конкурентов? Если следовать такой логике, такие видеокарты никто покупать не станет, ведь проще взять видеокарту с нормальный объемом у конкурента. Но случаются в истории и интересные факты, когда не сам производитель GPU увеличивает объем видеопамяти, а частный производитель самостоятельно идет на такой шаг. Надо отметить, далеко не каждый производитель решается на это, что ими движет я не знаю, коммерческая прибыль или погоня за славой, или то, что - «Мы это сделали». Я предлагаю всем нам вспомнить о таких видеокартах с удвоенным объемом.

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Начать я решил не с представителя удвоенного объема, а с не совсем обычной видеокарты - NVIDIA GeForce 6200 Turbo Cache. Когда-то давным-давно Nvidia экспериментировала с технологией, которая будет использовать оперативную память ПК для хранения текстур, вместо наборной видеопамяти на самом видеоадаптере. Основой соединения системной памяти и графического процессора в таком случае выступает шина PCI-Express, ввиду ее хорошей пропускной способности. Такой подход реализации немного экономит на производстве, себестоимости продуктов, ведь количество распаянной видеопамяти на видеокарте заметно сокращается.

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Видеокарта NVIDIA GeForce 6200 Turbo Cache построена на GPU с кодовым названием NV44, поддерживает API DirectX 9.0+, обладает интерфейсом PCI-Express первого поколения и содержит всего одну! микросхему памяти, объемом 16 Мб, которая работает на эффективной частоте - 700 МГц. Шина памяти в таком виде составляет всего 32-Bit. Зато по задумке авторов из ОЗУ можно было черпать гигабайты текстур для прогулок по обширному и бесшовному 3D миру. Но NVIDIA GeForce 6200 Turbo Cache относилась к категории LowEnd и особо на ней не побегаешь.

Современным эквивалентом данной технологии я бы назвал - Resizable BAR, хотя суть здесь немного иная, но принципы реализации похожие. Технология Turbo Cache не прижилась на рынке и ушла в результате в историю.

GeForce 6800 Ultra 512 Мб. Версия GeForce 6800 Ultra с шиной PCI-E и 512 МБ памяти на борту была официально представлена на выставке CeBIT 11 марта 2005 года за три месяца до релиза следующего флагмана - GeForce 7800 GTX. Если референсную модель 6800 Ultra с 256 МБ памяти просили около $500, то за 512-мегабайтную карту уже целых $829, что стало новым ценовым антирекордом для видеокарт потребительского сегмента! А отдельные производители так и вовсе не стеснялись просить $999. Такой моделью была BFG 6800 Ultra OC 512 MB.

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Также аналогичные по объему карты выпустили еще MSI с XFX.

Несмотря на вдвое больший объем памяти, GeForce 6800 Ultra 512 Mb не смогла похвастаться увеличенной производительностью, относительно референса 6800 Ultra с 256Мб памяти. Более того, из-за сниженных частот памяти в играх того времени эта карта порой немного уступала предшественнице. Интересен и тот факт, что новый флагман Nvidia, GeForce 7800 GTX, который был представлен летом 2005 года, изначально комплектовался 256 МБ памяти, но при этом значительно опережал 6800 Ultra 512 во всех режимах работы.

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Radeon HD 7970 6GB Vapor-X – это видеокарта на базе чипа Tahiti XT, которая располагала самыми современными технологическими наработками компании и шестью гигабайтами памяти типа GDDR5 с заводским разгоном до 1000/5800 МГц (рекомендованные значения — 915/5500 МГц). Система охлаждения Sapphire Vapor-X HD 7970 6GB включала в себя испарительную камеру, четыре медные никелированные тепловые трубки диаметром 6 и 8 мм, плотный массив алюминиевых пластин и два 92-мм вентилятора.

Данная карта примечательно тем, что ее очень полюбили майнеры из-за большого по тем меркам объема видеопамяти, благодаря чему ее можно было использовать более продолжительное время. Пара таких карт а CF давали геймерам неплохую прибавку в высоких разрешениях.

Galaxy GeForce GTX 260 1792 Мб. Отличия видеокарты Galaxy GeForce GTX 260 от референсного устройства лежат в двух сферах - графической памяти и системы охлаждения. Как сообщалось в то время, компания-производитель использовала в своем решении чипы памяти Samsung K4J10324QD-HJ1A с высокой плотностью размещения элементов и емкостью 1 гигабит (128 Мб). Эти чипы в количестве 14 штук вместе образуют память GDDR3 с 448-битным интерфейсом общим объемом 1792 Мб. Графический ускоритель Galaxy GeForce GTX 260 имеет видеоядро G200-103-B3, выполненное по нормам 55 нм техпроцесса.

Компания Palit также выпустила свой заряженый вариант - GTX 260 Sonic 216 SP (1792MB).

Игровые эксперты тех лет провели ряд тестов с этой видеокартой. Выяснилось, к примеру, что в играх World in Conflict и Company of Heroes новый видеоускоритель оказался значительно производительнее версии с 896 Мб памяти, продемонстрировав лучшую среднюю скорость передачи кадров.

После перехода производства своих GPU с 65nm (GTX 280) на 55nm (GTX 285) Nvidia улучшила количественные характеристики своего одночипового DirecX 10 флагмана. Новые видеокарты появились в конце 2008 года и относились к архитектуре «Tesla 2.0». Графический процессор работал на частоте 648 МГц, а DDR3 видеопамять работала на эффективной частоте 2484 МГц, шина памяти была целых 512 бит, что для сегодняшнего дня это является отличным показателем. По спецификации видеокарта оснащалась одним гигабайтом видеопамяти.

Но компания EVGA выпустила множество моделей видеокарт с удвоенным объемом, в этом направлении её также поддержала Gainward, выпустив модель GTX 285 GS 2 GB.

Видеокарта Sapphire Radeon HD 6850 оснащалась 2 ГБ видеопамяти типа GDDR5 и двухслотовым кулером на тепловых трубках. Увеличение объема ОЗУ никак не отразилось на прочих прикладных характеристиках устройства: шина памяти осталась 256-битной, эффективная частота микросхем, как и рекомендовано AMD, составляло 4 ГГц. GPU содержал 960 потоковых процессоров и работал на номинальной частоте, равной - 775 МГц.

Удвоение видеопамяти на первых топах Fermi началось с моделей GeForce GTX 580, по умолчанию оснащенных 1.5 Гб видеопамяти. На предыдущем флагмане – GeForce GTX 480 никто из производителей экспериментировать не стал, видимо сказывался и без того горячий нрав видеокарт, а лишняя память вообще бы заставила эту карту кипеть. Но с выходом GTX 580, ситуация изменилась. Чередой заряженных карту отметились: EVGA с GeForce GTX 580 Ultra Classified, MSI с GTX 580 Lightning Xtreme Edition, ZOTAC с GTX 580 AMP²! Edition и даже Palit выпустил свою версию GTX 580 Dual Fan 3 GB.

А вот Asus, например, не стал делать таких карт, что, на мой взгляд, странновато.

EVGA GeForce GTX 680+ 4GB, данная видеокарта построена на GPU GK104, которая по спецификации Nvidia должна нести на борту 2 Гб видеопамяти. Конкурентом для нее в то время являлся Radeon HD 7970, который нес на борту целых 3 Гб видеопамяти. Естественно данное преимущество использовалось очень широко в маркетинговых целях. Поэтому отдельные вендоры решили выпустить свои видеокарты с удвоенным объемом, к ним можно отнести EVGA GeForce GTX 680+ 4GB , Palit GeForce GTX 680 4 GB Jetstream и другие.

За лишний гигабайт пользователям приходилось в среднем доплачивать +100$ в эквиваленте, но эти деньги были не напрасно потрачены. Хотя Nvidia могла в самом начале пути еще при разработке просчитать этот вопрос и выпустить видеокарту заведомо сильнее чем Radeon HD 7970 по этому критерию, но получилось как есть. В последующем, следующий адаптер от «зеленых» GeForce GTX 780 нес на борту 3 Гб видеопамяти.

Скорее всего, были и другие модели видеокарт отдельных производителей с удвоенным объемом видеопамяти. Если вы обладаете такой информацией - поделитесь ей в комментариях. Но на сегодняшний день самым забавным было бы увидеть удвоенную версию GeForce RTX 3090 c 48 Гб видеопамяти.

А пока вы припоминаете такие модели, соблюдайте масочный режим в общественных местах и Будьте здоровы!