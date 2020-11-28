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ASUS добавляет поддержку Resizable BAR для плат на базе чипсета Z490 — AMD SAM теперь не эксклюзив

Повышение производительности в ряде игр — теперь и для владельцев продукции Intel.
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Как известно, несколько недель назад AMD явила миру новое поколения своих графических адаптеров, а также представила ряд новых технологий, призванных облегчить разгон и повысить уровень производительности продуктов «красной команды», одной из которых оказалась функция AMD Smart Access Memory (SAM), действительно способная улучшить достижения системы в ряде игровых приложений.

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При этом на первых порах официальные данные намекали на эксклюзивность технологии, функционировавшей только при наличии настольного процессора Ryzen 5000, видеокарты серии Radeon RX 6000 и материнской платы на базе набора системной логики 500-й серии.

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Источник изображения: AMD

Впрочем, уже совсем скоро NVIDIA успокоила геймеров, заявив о том, что стандарт PCIe уже имеет в своём распоряжении все необходимые инструменты для создания аналогичной функции, мало того, даже технология AMD зиждется на одной из таких структур, а именно Resizable BAR, позволяющей процессору получить доступ ко всему имеющемуся объёму видеобуфера графического адаптера, что может быть полезно для ряда задач.

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Кроме того, «зелёная команда» сообщила о скорой поддержке новой технологии для видеокарт поколения Ampere, а AMD, в свою очередь, заявила об отсутствии препятствий по внедрению новой функции для продуктов конкурирующих компаний и о своих намерениях всячески помогать всем желающим.

А вот перейти от слов к делу, похоже, первыми решились специалисты ASUS, представив новую версию BIOS под номером 1002 в стадии Beta, внедряющую поддержку Resizable BAR для материнских плат, основанных на чипсете Intel Z490, сообщает ресурс Tom's Hardware.

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Источник изображения: ASUS

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Действительно, после обновления прошивки исследователям источника удалось обнаружить наличие двух новых опций, «Re-Size BAR Support» и «Above 4G Decoding», появившихся в настройках BIOS системной платы ROG Maximus XII Apex.

Источник изображения: Tom's Hardware

К сожалению, специалисты ресурса пока не имеют понятия, будет ли данная технология уже сейчас функционировать хотя бы в содружестве с видеокартами серии Radeon RX 6000, либо ASUS только готовится к будущей полноценной поддержке. Как бы то ни было, первые шаги производителя по внедрению новой технологии для большего количества продуктов не могут не радовать.

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