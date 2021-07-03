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Раньше говорили без кулера нет разгона, к выбору кулера подходили очень основательно, ведь именно кулер давал возможность получить несколько десятков, а то и сотен мегагерц. Хотя, часть пользователей относилась к выбору кулера по остаточному принципу, то что осталось на сдачу от материнской платы. Сейчас время изменилось, воздушные охладители уходят в прошлое или на 2-й план. На первом месте уже давно обосновались бюджетные AIO. Но так ли они хороши? Это отдельная тема для разговора, а сегодня мы поговорим о некоторым моделях супер-кулеров, которые запомнились многим.

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Наш первый герой - Thermaltake Volcano 6Cu+. Это призрак из прошлого, способный поднять мёртвых из могилы? Почему? Да потому, что его 60 мм вентилятор раскручивался до 7000 оборотов в минуту. А в 2000-х годах корпуса делали без какой-либо шумоизоляции, только пластик и голый метал. Представляете что испытывал владелец такого кулера, это как работающая циркулярная пила возле вашего уха.

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Зато этот кулер без проблем мог устанавливаться в материнские платы с Socket 370 и 462. Алюминиевые ребра конструкции разбавлял медный пятак в основании, который лучше отводил тепло с голого кристалла процессоров AMD. Помните? Были ведь такие.

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Производительность у него была не плохая для своего времени, но вытянуть появившийся позднее Athlon XP 3200+ у него практически не получалось.

Thermaltake Big Typhoon – легенда середины 2000-х. Инновационный дизайн для того времени. Большой 120-мм вентилятор, шесть медных тепловых трубок (две пары по три трубки) диаметром 6 мм выходят из медного основания и, образуя подобие трапеции, оканчиваются в верхней части кулера. Выглядела тогда такая конструкция необычно и оригинально.

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Установить кулер можно было от Socket 478 до LGA775, а при желании так и вовсе на LGA1155. На медные трубки были нанизаны алюминиевые пластины толщиной - 0.3 мм в количестве 140 штук. Пластины, как и трубки, поделены на две равные части по 70 штук в каждой. Полная масса с кулером составляла 813 грамм. Скорость оборотов вентилятора могла достигать ~1300 оборотов в минуту. В то время это был идеальный кулер, котоорый мог остудить пыл любого AMD Athlon 64 и даже топовый AMD Athlon FX-57, в разгоне до 3 ГГц, чувствовал себя комфортно с таким тайфуном.

COOLER MASTER V10. Этот монстр появился в 2009 году, хотя слухи о его появлении еще ходили в 2008-м. И вот наконец-то R&D отдел COOLER MASTER выпустил его из недр своих лабораторий. С виду этот кулер кажется просто монстром! Его габариты, размеры и вес тогда, да и сейчас повергают всех в шок.

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Новое творение инженеров Cooler Master кажется просто огромным! Судите сами, его размеры составляют: 237x130x161 мм, вес V10 составляет целых - 1,2 кг! Под пластиковым кожухом — десять никелированных тепловых трубок и составной алюминиевый радиатор из трех частей. Общая площадь радиатора составляет больше 10 500 см2. За прогон свежего воздуха отвечают два 120-миллиметровых вентилятора с красной подсветкой. Один расположен вертикально, другой - горизонтально. Оба охладителя способны прокачать за минуту через радиатор более 5 м3 воздуха.

Кулер оказался всеядным по отношению к советам, он мог быть легко установлен в платформы Intel с Socket (LGA1366 / LGA775) и AMD Socket 754/939/940/AM2/AM2+.

Главный секрет гиганта от Cooler Master заключается не в радиаторах и паре 120-мм вентиляторов, а в сочетании воздушного охлаждения со встроенным модулем Пельтье. Дело в том, что над медным основанием кулера расположена металлическая пластина, тыльная сторона которой после пропускания электрического тока охлаждается почти до нулевой температуры. При этом вторая сторона пластины нагревается, но тепловые трубки и вентиляторы отводят от нее тепло. Энергопотребление модуля Пельтье варьирует в зависимости от температуры процессора, достигая в пике 70 Вт. Выглядит конечно такой кулер на материнской палате просто сногсшибательно, 10+ к карме и + 100500 к внешнему виду =)

Что касается производительности, Cooler Master V10 позволял разгонять флагман Intel’a - Core 2 Extreme QX9770 до 4 ГГц и легко проходил проверку на стабильность с помощью Prive95 или Linpack.

Еще одним монстром из 2009 является Scythe Orochi. Этот кулер не просто большой, он гигантский и ничем не уступает предыдущему участнику! Его габариты составляют 120 x 194 x 155 мм при весе, с учётом вентилятора равным 1285 грамм. А вот дизайн кулера просто тихий ужас! Смотрите сами:

Если бы за дизайн в кулеростоении давали номинацию «Золотая малина», то этот кулер её точно бы получил! Вместе с тем, он поддерживал все современные сокеты на то время, от AMD 754/939/940/AM2/AM2+/AM3, до Intel Socket 478/LGA 775/LGA 1366. Смотрелся он на материнской плате следующим образом:

Как и предыдущий супер-кулер от Cooler Master, без проблем позволял разгонять флагман Core 2 Extreme QX9770 или AMD Athlon FX-62.

Thermalright TRUE Spirit 140 и все его модификации. Этот кулер уже можно назвать современным изделием, некоторые его модификации продаются и сегодня. Стильная, высокая и технологичная одно-секционная башня с 140-мм вентилятором. Его корни уходят в прошлое к известной модели – Archon.

Конструкцию кулера можно назвать оригинальной. Габариты радиатора составляют 155 х 53 х 171 мм, а его вес около 600 грамм. В основании кулера лежат шесть 8 мм трубок с никелированным покрытием. Количество ребер равно 46 штук. Данный кулер хорошо себя зарекомендовал в различных системах от LGA775 до LGA2011.

Noctua NH-D15 – легенда дней сегодняшних и «убийца» дешёвых AIO и бюджетных СВО. Если у вас есть не более 7000 рублей для охлаждения процессора, лучше возьмите Noctua NH-D15. Это сохранит вам нервы от возможных протечек низкокачественных AIO и позволит продлить срок службы вашей материнской платы. Ведь кто позаботиться о вашем VRM? Noctua NH-D15 сделает это лучше любой AIO или СВО.

Noctua NH-D15 - это крупная двухсекционная конструкция, весом в 1 кг без учета вентиляторов, вес которых еще составляет 320 г. Радиатор имеет высоту 165 мм. Шесть 6-мм тепловых трубок образуют подкову, соединяя две секции радиаторов меджду собой. В кулере насчитывается 45 радиаторных пластин с зазором в 2 мм между собой. Общая площадь рассеивания составляет внушительные 12600 см².

Выглядит такой кулер многообещающе, ведь он способен даже сейчас справиться с самым мощным процессором в мейнстрим сегменте и даже немного замахнуться на HEDT. Одним словом нестареющая классика, которая лучше любой бюджетной СВО.

В качестве альтернативы классики, в завершении статьи, я могу вам порекомендовать Cryorig R1 Ultimate. В данном случае сам кулер весит 970 грамм, а пара вентиляторов могут довести общий вес конструкции до одного килограмма и 300 грамм.

Внешний вид Cryorig R1 Ultimate более утончен, современен и одновременно футуристичен. На фоне Noctua NH-D15 он выглядит свежо и более интересно, и немного, на пару градусов, опережает её по производительности. Кулер насчитывает 7 тепловых трубок диаметром 6 мм, которые соединяют радиатор и две секции радиаторов. Суммарная площадь рассеивания тепла у данного радиатора достигает ~ 12000 см².

А что предпочтете Вы, имея на руках 7-8 тысяч рублей? Воздушный Супер-кулер или AIO (СВО)? Поделитесь своим мнением в комментариях и мы посмотрим, что же на сегодняшний день является лучшим выборов в этой ценовой категории.

А пока вы обдумываете свой выбор, соблюдайте социальную дистанцию в общественных местах и Будьте здоровы!