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Турбина! Как много в этом слове необычного, скоростного и относящегося к авиа и космической промышленности. Турбина одновременно проста и обладает большой мощностью, не даром турбореактивные двигатели используются в авиастроении и космической отрасли.

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В компьютерной среде, на ряду с обычными кулерами, оснащенные радиатором и вентилятором, некоторые производители экспериментировали с турбинами и результаты таких экспериментов воплотились в серийные модели. О них мы и поговорим ниже. А пока стоит уточнить что же такое турбина.

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Главный принцип работы турбины заключается в проталкивании огромного количества воздуха за короткий промежуток времени. Внутри каждого турбореактивного двигателя как правило находится компрессор и отсек сгорания топлива, который необходим для того, чтобы разогреть входящий поток воздуха начиная от 1500 и до 2000 градусов. Для того чтобы такая конструкция не расплавилась, используются специальные сплавы металлов, которые выдерживает подобные температуры.

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В отличие от турбины в авиастроении, для процессорных кулеров главная задача не разогреть входящий поток, а наоборот мощным потоком воздуха охладить радиатор, который соприкасается с крышкой процессора. Такие кулеры производители начали производить достаточно давно, еще в начале 2000-х годов и ярким примером может служить модель Aero7 от Cooler Master.

Внешний вид кулера очень интересен и не обычен. На стандартном радиаторе сверху установлена массивная пластиковая конструкция с турбиной голубоватого цвета, что наряду с медным основанием делает этот кулер не плохим декоративным элементом компьютера. Диапазон вращения данной турбины лежит в пределах от 1900 до 4500 оборотов в минуту. Шум от такого кулера находится на уровне 47.5 дБ.

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Интересным решением также был кулер - Asus StarIce. Хотя он в классическом понимании не являлся турбинным кулером, но по своему строению и принципам работы его можно отнести к таковым.

Смотрелся такой кулер, установленный в материнскую плату монстроузно!

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Скорость оборотов 80 мм крыльчатки лежит в диапазоне 2500 – 4500 об/мин. При низкой скорости вращения вентилятор работает на уровне шума - 47,9 дБ, а при максимальной скорости уровень шума уже поднимается до 62,8 дБ, который вряд ли уже можно назвать терпимым.

Еще CoolerMaster выпускала два кулера серии Jet, модель с индексом 7 и 4.

Обе модели кулера имеют оригинальный дизайн — они похожи на двигатель реактивного самолета. Это вполне объясняет название новой серии систем охлаждения, так, как слово «jet» в переводе с английского означает «реактивный самолет». Скорость вращения турбины находится в пределах от 1900 до 3500 об/мин при заявленном уровне шума от 29,3 до 42,6 дБ.

Компания Thermaltake также не осталась в стороне и выпустил свой кулер с названием SpinQ, относящийся к турбинному типу. Данный кулер намного современнее, чем ранее рассмотренные выше.

Он совместим с Socket LGA1150, LGA775 и более ранними сокетам. Скорость вращения 80 мм. турбины не велика по отношению к предшествующим экземплярам и лежит в диапазон от 1000 до 1600 об/мин. На максимальных оборотах кулер издает шум на уровне 28 дБ. Это очень хороший показатель для такой конструкции.

Данный кулер имеет красивую голубую подсветку. Интересным с точки зрения дизайна, является турбинное изделие от Gigabyte с необычным названием - 3D Cooler Ultra GT.

Турбина кулера раскручивает от 2000 до 4500 об/мин, создавая шум на уровне от 20 до 45 дБ, что немного шумновато. Кулер также имеет 4 синих светодиода по периметру пластикового кожуха.

Компания Asus, помимо своего кулера для процессоров StarIce, также оснащала свои материнские платы мини-турбинными системами для охлаждения VRM и чипсета в некоторых своих премиальных линейках. Смотрелись такие решения инновационно, но шума издавали много.

Были также и другие реализации данного типа охлаждения у других производителей, но общий принцип работы оставался прежний. Для охлаждения процессоров у турбинных кулеров есть один значимый минус – они сильно шумят, в остальном же они ни чем не уступают обычным вентиляторам с крыльчаткой. А в плане дизайна, так и вовсе смотрятся необычно, вызывая не поддельный интерес, у тех, кто ранее таких кулеров не видел.

Есть сферы применения, где без турбинных кулеров не обойтись, это, прежде всего ноутбуки. Разместить в небольшом по высоте корпусе систему охлаждения не возможно и именно турбины здесь приходят на помощь. Бывает даже внешние решения для такого рода охлаждения.

Турбины для видеокарт начали появляться со времен 800-й серии NVidia GeForce GTX. И до настоящего времени такие решения были вполне оправданы. Если смириться с шумом, а в наушниках во время игры шум турбины будет не слышен, то из значимых плюсов такого решения можно отнести выдув всего горячего воздуха наружу из корпуса. Тем самым, лишние 100-250 Вт тепла не будут нагревать остальные компоненты системы.

(Nvidia GeForce 8800 GTX )

Совсем недавно на современных флагманах GeForce RTX 3090 можно было встретить турбо-кулеры, но в новостях промелькнуло, что ряд производителей сняли такие модели из производства. Так что, возможно, это было последнее семейство видеокарт с таким типом охлаждения.

Итого к плюсам разнообразных турбин можно отнести: инновационный и необычный дизайн, выдув горячего воздуха наружу (для видеокарт), плотное размещение нескольких видеокарт в системном бло. К минусам можно отнести разве что только повышенный уровень шума. К сожалению, на данном этапе времени производители перестали уделять свое внимание турбинным системам, мне хотелось бы увидеть такой кулер например от Noctua.

Если у вас были такие турбинные системы расскажите о своих плюсах и минусах. Ну а пока все ждут победы здравого смысла над майнингом и доступности видеокарт по рекомендованным ценам, посмотрите за окно, там лето!

Теплого всем лета и Будьте здоровы!