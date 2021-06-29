Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Турбины в кулеростроении или шум против комфорта

Есть ли смысл в турбине? Рассмотрим турбинные процессорные кулеры, их основные отличия и особенности. А также применение таких типов кулеров в компьютерных комплектующих.
[ ] для раздела Блоги
2
Необычная RTX 3080 со скидкой 130 000р
-85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
RTX 3060 - цена снижена на порядок в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Турбина! Как много в этом слове необычного, скоростного и относящегося к авиа и космической промышленности. Турбина одновременно проста и обладает большой мощностью, не даром турбореактивные двигатели используются в авиастроении и космической отрасли.

реклама

В компьютерной среде, на ряду с обычными кулерами, оснащенные радиатором и вентилятором, некоторые производители экспериментировали с турбинами и результаты таких экспериментов воплотились в серийные модели. О них мы и поговорим ниже. А пока стоит уточнить что же такое турбина.

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Ноут с RTX 3080 дешевле самой дешевой видеокарты 3080
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU
-90 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
<b>3070 Ti в Compeo за 100 000р</b>
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
<b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке

Главный принцип работы турбины заключается в проталкивании огромного количества воздуха за короткий промежуток времени. Внутри каждого турбореактивного двигателя как правило находится компрессор и отсек сгорания топлива, который необходим для того, чтобы разогреть входящий поток воздуха начиная от 1500 и до 2000 градусов. Для того чтобы такая конструкция не расплавилась, используются специальные сплавы металлов, которые выдерживает подобные температуры.

реклама

В отличие от турбины в авиастроении, для процессорных кулеров главная задача не разогреть входящий поток, а наоборот мощным потоком воздуха охладить радиатор, который соприкасается с крышкой процессора. Такие кулеры производители начали производить достаточно давно, еще в начале 2000-х годов и ярким примером может служить модель Aero7 от Cooler Master.

Внешний вид кулера очень интересен и не обычен. На стандартном радиаторе сверху установлена массивная пластиковая конструкция с турбиной голубоватого цвета, что наряду с медным основанием делает этот кулер не плохим декоративным элементом компьютера. Диапазон вращения данной турбины лежит в пределах от 1900 до 4500 оборотов в минуту. Шум от такого кулера находится на уровне 47.5 дБ.

реклама

Интересным решением также был кулер - Asus StarIce. Хотя он в классическом понимании не являлся турбинным кулером, но по своему строению и принципам работы его можно отнести к таковым.

Смотрелся такой кулер, установленный в материнскую плату монстроузно!

реклама

Скорость оборотов 80 мм крыльчатки лежит в диапазоне 2500 – 4500 об/мин. При низкой скорости вращения вентилятор работает на уровне шума - 47,9 дБ, а при максимальной скорости уровень шума уже поднимается до 62,8 дБ, который вряд ли уже можно назвать терпимым.

Еще CoolerMaster выпускала два кулера серии Jet, модель с индексом 7 и 4.

Обе модели кулера имеют оригинальный дизайн — они похожи на двигатель реактивного самолета. Это вполне объясняет название новой серии систем охлаждения, так, как слово «jet» в переводе с английского означает «реактивный самолет». Скорость вращения турбины находится в пределах от 1900 до 3500 об/мин при заявленном уровне шума от 29,3 до 42,6 дБ.

Компания Thermaltake также не осталась в стороне и выпустил свой кулер с названием SpinQ, относящийся к турбинному типу. Данный кулер намного современнее, чем ранее рассмотренные выше.

Он совместим с Socket LGA1150, LGA775 и более ранними сокетам. Скорость вращения 80 мм. турбины не велика по отношению к предшествующим экземплярам и лежит в диапазон от 1000 до 1600 об/мин. На максимальных оборотах кулер издает шум на уровне 28 дБ. Это очень хороший показатель для такой конструкции.

Данный кулер имеет красивую голубую подсветку. Интересным с точки зрения дизайна, является турбинное изделие от Gigabyte с необычным названием - 3D Cooler Ultra GT.

Турбина кулера раскручивает от 2000 до 4500 об/мин, создавая шум на уровне от 20 до 45 дБ, что немного шумновато. Кулер также имеет 4 синих светодиода по периметру пластикового кожуха.

Компания Asus, помимо своего кулера для процессоров StarIce, также оснащала свои материнские платы мини-турбинными системами для охлаждения VRM и чипсета в некоторых своих премиальных линейках. Смотрелись такие решения инновационно, но шума издавали много.

Были также и другие реализации данного типа охлаждения у других производителей, но общий принцип работы оставался прежний. Для охлаждения процессоров у турбинных кулеров есть один значимый минус – они сильно шумят, в остальном же они ни чем не уступают обычным вентиляторам с крыльчаткой. А в плане дизайна, так и вовсе смотрятся необычно, вызывая не поддельный интерес, у тех, кто ранее таких кулеров не видел.

Есть сферы применения, где без турбинных кулеров не обойтись, это, прежде всего ноутбуки. Разместить в небольшом по высоте корпусе систему охлаждения не возможно и именно турбины здесь приходят на помощь. Бывает даже внешние решения для такого рода охлаждения.

Турбины для видеокарт начали появляться со времен 800-й серии NVidia GeForce GTX. И до настоящего времени такие решения были вполне оправданы. Если смириться с шумом, а в наушниках во время игры шум турбины будет не слышен, то из значимых плюсов такого решения можно отнести выдув всего горячего воздуха наружу из корпуса. Тем самым, лишние 100-250 Вт тепла не будут нагревать остальные компоненты системы.

(Nvidia GeForce 8800 GTX )

Совсем недавно на современных флагманах GeForce RTX 3090 можно было встретить турбо-кулеры, но в новостях промелькнуло, что ряд производителей сняли такие модели из производства. Так что, возможно, это было последнее семейство видеокарт с таким типом охлаждения.

Итого к плюсам разнообразных турбин можно отнести: инновационный и необычный дизайн, выдув горячего воздуха наружу (для видеокарт), плотное размещение нескольких видеокарт в системном бло. К минусам можно отнести разве что только повышенный уровень шума. К сожалению, на данном этапе времени производители перестали уделять свое внимание турбинным системам, мне хотелось бы увидеть такой кулер например от Noctua.

Если у вас были такие турбинные системы расскажите о своих плюсах и минусах.  Ну а пока все ждут победы здравого смысла над майнингом и доступности видеокарт по рекомендованным ценам, посмотрите за окно, там лето!

Теплого всем лета и Будьте здоровы!

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

процессор видеокарта кулер видеокарта amd турбина
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mirage
7
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
5
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
22
Репортаж с презентации ноутбуков и настольных ПК ASUS для бизнеса (III квартал 2021 года)
6
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
15
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
28
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex
17
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5700
9
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
30

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 45
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
24 июня 2021 28
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z590 Taichi
26 июня 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг Chia Coin стал нерентабельным – монета подешевела в 3 раза, а заработки упали почти до нуля
85
GeForce RTX 2060/Super возвращаются в РФ, а скидки на GeForce RTX 3060 Ti доходят до 53 000
97
Microsoft не планирует разрешить обновление Windows 10 до новой Windows 11 бесплатно в 2021 году
25
35 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 / MIUI 12.5
1
В России можно будет не покупать новый процессор с TPM 2.0 для установки Windows 11 – Tomshardware
74
У спекулянтов на Авито настали тяжелые времена - геймеры не хотят брать видеокарты по двойной цене
168
Изучаем производительность Windows 11 в играх – сможет ли новая ОС обойти Windows 10 в тесте SH
11
В июле NVIDIA увеличит поставки RTX 3060 LHR с защитой от всех популярных алгоритмов майнинга
36
После продажи всей своей недвижимости Илон Маск переехал жить в домик-бытовку размером 6х6 метров
28
Cyberpunk 2077 потеряла 99% игроков
14
Видеокарты GeForce RTX 3070 подешевели на 610 евро из-за падения цены Ethereum ниже 1 800 долларов
44
Илон Маск больше не бездомный: миллиардер арендует крошечный дом стоимостью 50 000$
28
Криптовалютная биржа Binance попала под запрет в Великобритании
33
Известный блогер по прозвищу "Гоблин" назвал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 нацистами
318
AMD со временем только лучше — Radeon RX 6800 и 6900 XT начинают обгонять GeForce RTX 3080 и 3090
100
Глава CD Projekt считает Cyberpunk 2077 стабильной, но пока не готов назвать сроки выхода дополнений
14
Видеокарты GeForce RTX 3060 дешевеют в РФ – цены упали до 30% и продолжают снижаться
38
Блогер уничтожил дисплей Tesla Model 3 прямо во время движения
8
Обновлённое приложение PC Health Check укажет причину несовместимости PC с грядущей Windows 11
45
Появление официальных цифровых валют будет оказывать давление на классические криптовалюты
7

Популярные статьи

5 причин, почему S.T.A.L.K.E.R. 2 будет посредственной игрой и не повторит успех оригинала
172
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6
Почему с уменьшением техпроцесса современных процессоров сильно увеличивается скорость их деградации
170
Lost Planet 3: незаслуженно забыта
19
Что из себя представляет Оверклокинг сейчас, жив ли он и какова его популярность
117
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mirage
7
Обзор преобразователя из VGA в HDMI на AliExpress дешевле 5$
14
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
5
Турбины в кулеростроении или шум против комфорта
2

Сейчас обсуждают

Evg Litt
01:19
геноцидят русских иванов разве что, чурекам везде почет и уважение, натащи их любят и защищают.
Том Хендерсон: главным героем GTA 6 станет чернокожая женщина, а игра выйдет не раньше 2025-го года
Renegade1979
01:18
Уже приезжали, даже трофейные ставали. До экипажа посреди боя внезапно доходит, что это лютый kal на фоне Т-64 или Т-80, и дырявится даже фаготами. И они выскакивают с танка и драпают в радную говень....
Китай почти очистился от майнеров – 90% фермеров закрылись и направляются на заработки в США
MrDuke
01:16
Году к 2023 можно будет обновиться. Выпустят годные чипы - что-то на подобии samsung b-die в текущей ddr4. На заре брать новую память бессмысленно.
Первый комплект оперативной памяти DDR5 появился в продаже — цена вызывает вопросы
dimkahon
01:15
Эх, а какой шедевр был "Черная дыра" Д. Туи... продолжения и близко не подобрались к той атмосфере. Не против новой игры по мотивам, но выйдет лажа, уверен 100%.
Вин Дизель хотел бы сделать продолжение экшена The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay
Артём Мячин
01:14
А в топе магазины, где за наличку на 10% дешевле со сменой юрлиц раз в полгода и прочей радостью. Покупайте, никаких проблем в случае гарантии не будет 😂
Цены на GeForce RTX 3080 в Европе упали на 1 000 евро из-за непостоянства курса Ethereum
1 1
01:08
Заглот.
Видеокарты GeForce RTX 3090 вернулись в магазины РФ – скидки доходят до 90 000 рублей
Айко Нагиса
01:05
Определять физику, что она говеная в UE4, где по определению уже вшита отличная физика. Сравнивать игры ("первая часть и ведьмак 3 по продажам") между которыми пропасть - 8 лет... Дальше с доказательс...
5 причин, почему S.T.A.L.K.E.R. 2 будет посредственной игрой и не повторит успех оригинала
vitamini-c
01:03
как заблокировать этого "новостника" Игнатий Колыско???
TikTok — самое прибыльное и скачиваемое неигровое мобильное приложение за первое полугодие 2021-го года
Валерий Шапорев
01:03
даже у супер китайских нонеймов за пол года 12 вольт не просаживается. Чтобы ощутить просадку комп должен собирать полный даун из супер китайских комплектующих. А про скисший VRM это вообще что-то из ...
Почему с уменьшением техпроцесса современных процессоров сильно увеличивается скорость их деградации
MriS
01:02
К Win 7, 8, 8.1 и 10 требование TPM 2.0 ввели в 2016 году и проц не ниже Skylake)) Естественно не на все страны это требование распространяется и относится к новым компам c установленной os. Личные сб...
В России можно будет не покупать новый процессор с TPM 2.0 для установки Windows 11 – Tomshardware
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем