Некоторые модели GeForce RTX 3090 начинают исчезать с официальных сайтов производителей
Похоже, крупные производители графических адаптеров начинают постепенно «избавляться» от моделей GeForce RTX 3090, оснащённых системой охлаждения с вентилятором тангенциального типа.
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Источник изображения: VideoCardz
Как сообщает ресурс VideoCardz, партнёры NVIDIA, в число которых входит ASUS, MSI, GIGABYTE и GALAX, удаляют страницы видеокарт, наделённых «турбинами», со своих официальных сайтов. Под «горячую руку» попали такие модели, как ASUS GeForce RTX 3090 24GB TURBO, MSI GeForce RTX 3090 24GB AERO, GIGABYTE GeForce RTX 3090 24GB TURBO и GALAX GeForce RTX 3090 24GB Classic.
При этом компания GALAX подтвердила, что снимает с производства не только GeForce RTX 3090 серии Classic, но и её младшую «соплеменницу» в лице RTX 3080, хотя выпуск данных моделей стартовал всего два месяца назад.
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К сожалению, информации о факторах, которые сподвигли производителей к принятию данного решения, пока не имеется. Источник предполагает, что одной из причин мог стать недавний анонс специальных майнерских устройств NVIDIA серии Cryptocurrency Mining Processor — вполне возможно, что компании решили использовать данный тип вентиляторов для охлаждения моделей, предназначенных для добычи криптовалют.
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