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По последним данным, Apple Watch Series 6, выход которых состоится в течение года, научатся определять различные проблемы с психологическим здоровьем. К ним относятся, к примеру, панические атаки или депрессия. Компания делает большой акцент на этих возможностях в том числе и благодаря новой версии WatchOS 7.

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Apple работает над совершенно новыми функциями в новом поколении смарт-часов, так считает Джон Прессор (Jon Prosser). Отметим, ранее этот человек уже отличался правдивыми слухами касательно продуктов «яблочной» компании. По его мнению, 6-е поколение Apple Watch научится более точно следить за состоянием пользователя в режиме онлайн и сможет напомнить ему о проблемах и даже попытаются помочь.

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«Часы смогут распознать паникуческую атаку незадолго до момента ее появления и, безусловно, оповестят об этом пользователя. Согласно данным GPS устройство определит, в каких условиях вы находитесь и предложит несколько советов. В частности, если владелец Apple Watch находится за рулем автомобиля, часы попросят его остановиться и проделать различные дыхательные упражнения. Разумеется, присутствует функция вызова медицинской помощи или сигнала SOS.»

Предполагается, что Watch Series 6 будут анонсированы в рамках онлайн-конференции WWDC 2020 уже 22 июня. Напомним, в рамках мероприятия будут представлены новые версии ПО для устройств компании, в том числе и WatchOS 7 для умных часов. Более подробно о предстоящем событии мы освещали здесь.

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В дополнение к возможностям отслеживания здоровья, Apple Watch Series 6, по слухам, получат сканер отпечатков пальцев Touch ID, расположенный в боковом колесе для идентификации пользователя. А также ослеживание сна, Wi-Fi 6 и датчики по отслеживанию уровня кислорода в крови.