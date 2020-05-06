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Недавно Apple поделилась информацией касательно ежегодного мероприятия WWDC на текущий год. В связи с пандемией по всему миру, было принято решение провести презентацию полностью в онлайн формате, и даже немного перенести сроки ее проведения.

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Традиционно, в рамках мероприятия будут представлены новые версии фирменных ОС: iOS 14 для iPhone, iPadOS 14 для планшетов, macOS 10.16 для компьютеров и watchOS 7 для смарт-часов.

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По официальным данным, WWDC 2020 пройдет 22 июня, более чем на пару недель позже, чем в прошлые годы. «Посетить» презентацию сможет любой желающий, перейдя на сайт Apple Developer . Отметим, бесплатный просмотр предназначен только для зарегистрированных разработчиков и, очевидно, различных представителей СМИ.

В 2020-м году Всемирная Конференция Worldwide Developers Conference будет проведена уже в 31-й раз для компании. На этот раз у Apple большие планы – кроме традиционного анонса обновленных версий ПО, будет проведен конкурс Swift Student Challenge. В ходе соревнования, студенты по всему миру смогут проверить свои навыки программирования в деле, написав свое приложение на языке программирования Swift.

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«В этом году конференция WWDC пройдет не только в новом, уникальном для нас формате, но также станет крупнейшим онлайн-мероприятием за всю историю. Наше сообщество разработчиков, включающее в себя свыше 23 миллионов человек, соберется «вместе» на целую неделю в июне, чтобы узнать о будущем платформ Apple. Мы с нетерпением ждем возможности встретиться с разработчиками в режиме онлайн и показать наши новые технологии, призванные облегчить труд разработчиков в создании своих удивительных приложений» -

«Бросая вызов» самым знаменитым студиям разработчиков игр и приложений для платформ Apple, вероятно, у компании есть, чем удивить. Напомним, мероприятия пройдет 22 июня, хотя точное время запуска трансляции пока неизвестно.