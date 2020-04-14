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В рамках онлайн-мероприятия состоялся официальный выход флагманских смартфонов серии OnePlus 8. Новинки получили флагманские чипы Snapdragon 865, поддержку сетей пятого поколения, а также беспроводную и обратную беспроводную зарядки – впервые для устройств OnePlus.

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Один из самых желанных флагманских новинок 2020 года получил, очевидно, и весьма флагманскую стоимость.

Дизайн OnePlus 8 и 8 Pro

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Новая серия не получила кардинальных изменений во внешнем виде. Более того, если ранее Pro версии флагманов отличались привлекательным дисплеем без каких-либо «вырезов» или «челок», то сейчас обе версии представлены в едином стиле – устройства отказались от выдвижной фронтальной камеры в верхнем торце, разместив сенсор в левый верхний угол. Аналогичное расположение селфи-камеры получил недавно представленный Xiaomi Mi 10.

Конструктивно смартфоны остались неизменны: обе версии оснащены изогнутыми дисплеями, и матовыми стеклами на задней панели. Ползунок выключения звука также остался на месте.

Дисплей OnePlus 8 и 8 Pro

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Pro версия устройства получила 6,78 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 3168х1440 точек. Упоминается поддержка HDR10+. Частота обновления дисплея и сенсора составила 120 и 240 Герц соответственно. Представители компании также заверили, что благодаря чипу MEMC большинство игр и приложений будут работать на максимальной частоте обновления матрицы – ранее пользователи могли добиться такого результата только при помощи неофициальных модификаций.

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Технические характеристики новинок

Младшая версия оснащена 6,55 дюймовой матрицей с разрешением 2400х1080 пикселей. Поддержка HDR10+ также присутствует, однако частота обновления уже 90 Герц. Обе версии обладают максимальной яркостью матрицы 1100 Нит, что является одним из самых лучших показателей на рынке.

Оба флагмана работают на флагманском чипе Qualcomm Snapdragon 865 с модемом Qualcomm X55 – смартфоны поддерживают сети 5G. Все версии доступны только в двух вариантах постоянной памяти: на 128 и 256 ГБ соответственно. Стандарт памяти – UFS 3.0. В случае с оперативной памятью, ситуация несколько иная: OnePlus 8 получил стандарт памяти LPDDR4X, в то время как OnePlus 8 Pro – новейший LPDDR5. Объем ОЗУ для обеих версий одинаковый – 8 ГБ или 12 ГБ.

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Смартфоны получили стереодинамики (второй динамик совмещен с голосовым спикером в верхней части устройств), поддержку Wi-Fi 6-го поколения и Bluetooth 5.1 с кодеками aptX. Также была заявлена обновленная вибрация. По словам представителей, новые тактильные ощущения станут гораздо лучше, это заслуга как механизма, так и аппаратной поддержки. Вероятно, OxygenOS для OnePlus 8 научилась лучше взаимодействовать с вибро-откликом.

Кроме того, впервые для смартфонов OnePlus, новинки получили поддержку как беспроводной, так и обратной беспроводной зарядки. Мощность последней оставляет желать лучшего – 1 Ватт, однако этого вполне будет достаточно для подзарядки беспроводных аксессуаров. Также появилась и устойчивость к влаге и пыли по стандартам IP67 для младшей и IP68 для старшей версий соответственно.

Камеры OnePlus 8 и 8 Pro

«На бумаге» новинки отличились более качественным подходом к фото и видео возможностям. Как мы помним, прошлогодняя серия не особо впечатлила своих фанатов. Рассмотрим датчики каждой из версий.

OnePlus 8:

Сенсор на 48 Мп IMX586 Sony с апертурой f/1.75 (OIS + EIS)

Ультра широкий объектив на 16 Мп с апертурой f/2.4 и 116-градусным углом обзора

Макро объектив на 2 Мп с апертурой f/2.4

Двойная светодиодная вспышка

OnePlus 8 Pro:

Сенсор на 48 Мп IMX689 Sony с апертурой f/1.78 (OIS + EIS)

Сенсор на 48 Мп IMX586 Sony с апертурой f/2.2 и 120-градусным углом обзора

Телеобъектив с 3х оптическим и 30х цифровым зумом на 8 Мп, его апертура составила f/2.4

Датчик светофильтра на 5 Мп с апертурой f/2.4

Лазерная автофокусировка и двойная светодиодная вспышка

Обе модели поддерживают запись видео в максимальном разрешении 4К при 60 кадрах в секунду. Фронтальные камеры в обеих версиях имеют схожее разрешение – 16 Мп, но апертура составила f/2.0 и f/2.4 для OnePlus 8 и 8 Pro соответственно.

Прочие спецификации и стоимость

В этом году устройства получили увеличенный объем аккумуляторных батарей, а именно 4300 mAh в OnePlus 8 и 4510 mAh в OnePlus 8 Pro. Мощность быстрой зарядки составляет 30 Ватт. Отметим, беспроводную зарядку получила только старшая модель, ее мощность также равна 30 Ватт.

По официальным данным, базовая версия на 8/128 ГБ памяти будет продаваться по цене от $699 (51 200 рублей). Та же модель, но в варианте на 12/256 ГБ обойдется в $799 (58 600 рублей). Стоимость Pro версии стартует с $899 (65 900 рублей) и заканчивается на $999 (73 200 рублей).

Как мы видим, стоимость флагманской серии OnePlus значительно увеличилась в сравнение с прошлым годом. Однако это неудивительно, учитывая его комплектующие: флагманский чип с поддержкой 5G сетей, дисплей с частотой обновления 120 Герц, беспроводная зарядка, стереозвук, а также защита от воды и пыли.

Старт предзаказов на устройства в Европе намечен на 14 апреля, в то время как в продажу смартфоны поступят уже 21 апреля.