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Redmi K30 Pro против Realme X50 Pro: битва лучших и доступных

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Redmi K30 Pro ворвался на рынок как никто другой. Будучи только для китайского рынка, устройство раскупают по всему миру. Неудивительно, ведь смартфон предлагает флагманские характеристики по вменяемой цене. Однако кроме него есть еще один смартфон с флагманскими характеристиками и уникальными фишками – Realme X50 Pro. А какой смартфон среди них выбрать – сейчас разберемся.

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Как Redmi K30 Pro, так и Realme X50 Pro обладают своими чертами, ключевыми фишками и, очевидно, недостатками. Оба этих смартфона объединяют флагманские характеристики и небольшая стоимость, относительно флагманов первого эшелона. Кроме того, каждый из этих девайсов наделен модулем для поддержки сетей 5G, однако на территории стран СНГ эту особенность можно опустить. В рамках сравнения мы пройдемся по ключевым аспектам каждого из смартфонов и выявим как сильные, так и слабые стороны гаджетов.

Дизайн

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Очевидно, это субъективный параметр. Но это не значит, что мы обойдем его стороной. Redmi K30 получился очень самобытным. Несмотря на перископную селфи-камеру, он не похож на OnePlus 7 Pro или 7T Pro. Аналогично можно сказать и о задней части устройства: несмотря на круглый блок основных камер – K30 Pro не имеет ничего общего с Nokia 6.2, 7.2 или Huawei Mate 30 Pro. Дизайн смартфона весьма минималистичный и, в то же время, обладает своими отличительными особенностями вроде красной кнопки питания или иксообразного расположения основных сенсоров внутри круга.

Чего не скажешь о Realme X50 Pro. Устройство не выделяется абсолютно ничем, кроме цветов корпуса. Экраном «от края до края» смартфон похвастаться не может: двойная селфи-камера выполнена в виде выреза в дисплее, так еще и встречается во многих других смартфонах. Задняя сторона девайса также весьма скучная. Единственное дизайнерское спасение смартфона – матовые цветовые исполнения, что является редкостью в эпоху «градиента».

Дисплей

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Оба смартфона оснащены AMOLED-матрицами с разрешением FullHD+ (1080p) и поддержкой HDR10+. Redmi K30 Pro, по заявлениям компании, обладает максимальной яркостью в 1200 Нит, в то время как Realme X50 Pro несколько уступает ему – максимальная яркость его дисплея может достигать не более 1000 Нит. В то же время, неоспоримым преимуществом устройства от Realme является частота обновления дисплея в 90 герц, что положительно сказывается на плавности интерфейса. Экран Redmi K30 Pro обновляется лишь 60 раз в секунду.

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Отличительной особенностью смартфона Redmi можно выделить переднюю панель без фронтальной камеры – она расположена в верхнем торце устройстве, а не в виде выреза, «капли» или «челки» на экране. В дисплее Realme X50 Pro встроена двойная селфи-камера. Ее дизайн реализован таким же образом, как в Samsung Galaxy S10 Plus, Redmi K30 или Huawei Р40 и, очевидно, не всем понравится.

Производительность

В обоих смартфонах используется новейший флагманский SoC Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сетей пятого поколения. В случае с Redmi K30 Pro, базовая версия с 6/128 ГБ поставляется с ОЗУ формата LPDDR4X и UFS 3.0 для постоянной памяти. Остальные версии, начиная с 8/256 ГБ наделены быстрой памятью стандарта LPDDR5 и UFS 3.1 соответственно.

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Realme X50 Pro в любой вариации оснащен LPDDR5 и UFS 3.1 стандартами. Связка быстрой памяти и дисплея с высокой частотой обновления сильно выделяют данный смартфон. В использовании он ощущается как более стабильное и производительное устройство, чем Redmi, несмотря на наличие одинаковых процессоров.

Камеры

Как Redmi K30 Pro, так и Realme X50 Pro оснащены четырьмя сенсорами в блоках основных камер, но их конфигурации несколько отличаются.

В Redmi K30 Pro используются следующие датчики:

  • Основной сенсор Sony IMX686 на 64 Мп;
  • Телеобъектив для макро-съемки на 5 Мп;
  • Сверхширокоугольный объектив на 13 Мп с углом обзора 123 градуса;
  • Датчик глубины на 2 Мп.

Смартфон умеет записывать видео в режиме 8К и 24 FPS, 720p и 960 FPS, 4К в 30 FPS и 1080р в 30 или 60 FPS. Есть поддержка размытия фона в реальном времени. Фронтальная камера на 20 Мп.

В Realme X50 Pro используются следующие датчики:

  • Основной сенсор Samsung GW1 на 64 Мп;
  • Телеобъектив для макро-съемки на 12 Мп;
  • Сверхширокоугольный объектив на 8 Мп с углом обзора 119 градусов;
  • Датчик глубины на 2 Мп.

По тестам, Realme X50 Pro не может похвастаться высоким качеством съемки. Смартфон делает приемлемые для своей стоимости фотографии, однако сенсор Sony IMX686 в Redmi K30 Pro значительно превосходит Samsung GW1 в Realme.

Емкость батареи и зарядка

В Realme X50 Pro установлена АКБ емкостью 4200 mAh с поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт. От 0 до 100% смартфон заряжается за 35-40 минут. В данном показателе флагману от Realme нет никаких конкурентов на рынке, его время зарядки является минимальным.

В Redmi K30 Pro используется аккумулятор емкостью 4700 mAh, поддерживается быстрая зарядка только до 33 Вт. Время до полной зарядки составляет чуть более часа. Несмотря на то, что оба устройства обладают отличной автономностью, смартфон от Redmi держится на пару часов дольше из-за дисплея с 60 Гц частотой обновления, вместо 90, и увеличенной на 500 mAh батареи.

Беспроводная и обратная беспроводная зарядка не поддерживается в обоих устройствах – нужно же на чем-то экономить.

Индивидуальные особенности

Redmi K30 Pro может похвастаться ИК-портом для управления техникой и необычной селфи-камерой, которая выезжает из верхнего торца при ее активации. Корпус подвижного элемента оснащен подсветкой с поддержкой нескольких цветов: их можно менять в настройках. Такое расположение передней камеры никак не мешает пользователю и добавляет футуристичности гаджету. Кроме того, в устройстве присутствует 3,5 мм аудио разъем.

Realme X50 Pro не имеет аудио разъема и выдвижной фронтальной камеры. Однако, в отличие от Redmi, X50 Pro обладает стереодинамиками и поддержкой Hi-Res Audio и Dolby Atmos.

Цены

Redmi K30 Pro:

  • 6 ГБ + 128GB – 2999 юаней ($424 или 32 200 рублей)
  • 8 ГБ + 128 ГБ – 3399 юаней ($480 или 36 480 рублей)
  • 8 ГБ + 256ГБ – 3699 юаней ($523 или 39 800 рублей)

Realme X50 Pro:

  • 8 ГБ + 128 ГБ –3599 юаней ($507 или 38 500 рублей)
  • 8 ГБ + 256 ГБ –3899 юаней ($549 или 41 700 рублей)
  • 12 ГБ + 256 ГБ –4199 юаней ($591 или 44 900 рублей)

В настоящее время оба смартфона не продаются официально за пределами Китая, но приобрести их можно на китайских площадках. Выше указаны цены с площадки AliExpress по курсу на момент написания материала.

Заключение

Redmi K30 Pro станет отличным выбором ввиду своей меньшей стоимости, хотя брать смартфон в минимальной версии мы не рекомендуем из-за более медленных типов памяти. Смартфон стоимостью до $500 обладает флагманским чипом, крутым дисплеем без каких-либо вырезов, выдвижной селфи-камерой с подсветкой и хорошей основной камерой. Смартфон рекомендуется к покупке ввиду своей сбалансированности – устройство получило максимум фишек за свои деньги.

У Realme X50 Pro хуже основная камера, нет аудио разъема, ИК-порта и выдвижной камеры. Тем не менее, этот смартфон крут из-за дисплея с частотой обновления 90 герц, самой быстрой зарядкой и стереодинамиками. Устройство отлично подойдет гикам или пользователям, которые хотят испытать все флагманские фишки, потратив относительно небольшую сумму.

А какой смартфон больше понравился Вам? Делитесь своим мнением в комментариях.

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