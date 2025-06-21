Сомнения, разногласия и новые вызовы для Альянса

Накануне саммита НАТО в Гааге министр обороны Италии Гуидо Крозетто удивил общественность, открыто усомнившись в актуальности существования Альянса. По его мнению, если в момент создания НАТО центром мира был Атлантический океан, то сегодня мир стал глобальным, и подходы к международной безопасности требуют пересмотра. Крозетто считает, что странам НАТО стоит активнее выстраивать отношения с государствами Глобального Юга, если Запад действительно стремится к миру и стабильности.

Тем временем, как сообщает британское издание Financial Times, программа предстоящего саммита НАТО была неожиданно сокращена до одной сессии — встреча продлится всего 2,5 часа вместо традиционных трёх дней. Причиной такого решения стала опасение повторения недавнего инцидента на саммите G7, когда президент США Дональд Трамп покинул мероприятие раньше времени, что вызвало немало обсуждений.

Кроме того, предложение Трампа увеличить военные расходы стран-участниц до 5% ВВП встретило сопротивление. Например, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид не сможет выполнить это требование без повышения налогов и сокращения социальных программ, и попросил освободить свою страну от этой инициативы. На этом фоне не исключается, что в ближайшем будущем НАТО может быть сокращено.