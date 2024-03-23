Ранее США выдвинули резолюцию, в которой говорилось о «необходимости немедленного и устойчивого прекращения огня», но на нее было наложено вето.

Новый, более жесткий проект резолюции, внесенный в Совет Безопасности ООН, « требует немедленного прекращения огня»

Голосование в Совете Безопасности ООН по новому тексту, призывающему к «немедленному» прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАСом, было отложено до понедельника, сообщили дипломатические источники, после того, как на отдельный проект резолюции под руководством США было наложено вето. Соединенные Штаты, главный союзник и военный сторонник Израиля, выдвинули резолюцию, в которой упоминается «императив немедленного и устойчивого прекращения огня» и осуждается атака ХАМАСа 7 октября. В пятницу Россия и Китай наложили вето на эту резолюцию, против которой также выступили арабские государства за то, что они не потребовали от Израиля немедленно прекратить свою кампанию в Газе.

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Новый текст о прекращении огня должен был быть вынесен на голосование в субботу, но был отложен для дальнейшего обсуждения, сообщили дипломатические источники. Новый, более жесткий проект резолюции, с которым ознакомилось AFP, «требует немедленного прекращения огня» в течение продолжающегося священного для мусульман месяца Рамадан, что приведет к «постоянному устойчивому прекращению огня», соблюдаемому всеми сторонами. Восемь из 10 непостоянных членов Совета работают над проектом, который также призывает к "немедленному и безоговорочному" освобождению заложников, захваченных ХАМАСом, и снятию "всех барьеров" для гуманитарной помощи, поступающей в осажденный сектор Газа.

"Мы, как арабская группа, единогласно одобряем и поддерживаем проект резолюции", - сказал посол Палестины в ООН Рияд Мансур, который осудил текст под руководством США как предвзятый.

Но посол США Линда Томас-Гринфилд выступила против, заявив, что резолюция поставит под угрозу продолжающиеся дипломатические усилия по освобождению заложников — ту же причину, по которой Соединенные Штаты наложили вето на предыдущие резолюции о прекращении огня.

«В своем нынешнем виде этот текст не поддерживает чувствительную дипломатию в регионе. Хуже того, это может дать ХАМАСу повод отказаться от сделки", - сказала она.

В тексте, опубликованном в пятницу, слово «призыв» прямо не использовалось, а просто говорилось, что прекращение огня является обязательным и связано с продолжающимися переговорами, возглавляемыми Катаром при поддержке Соединенных Штатов и Египта, чтобы прекратить боевые действия в обмен на освобождение заложников со стороны ХАМАСа.

«Если США серьезно настроены на прекращение огня, то, пожалуйста, проголосуйте за другой проект резолюции, четко призывающий к прекращению огня», — сказал представитель Китая Чжан Цзюнь.

По официальным данным Израиля, более 1160 человек, в основном мирные жители, погибли 7 октября, когда боевики ХАМАС проникли в Израиль. Израиль пообещал искоренить ХАМАС, который контролирует сектор Газа. По данным министерства здравоохранения Газы, более 32 000 человек, в основном мирных жителей, погибли в ходе кампании возмездия, и Организация Объединенных Наций предупредила о неминуемом голоде на этой территории.