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Российское космическое агентство отменило запуск астронавтов на МКС

«Роскосмос» прервал запуск на международную космическую станцию примерно за 20 секунд до запланированного старта, все трое в безопасности.
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МОСКВА-- Россия прервала запуск трех астронавтов на Международную космическую станцию за несколько минут до того, как они должны были стартовать в четверг, но экипаж был в безопасности, сообщили официальные лица. Российская ракета «Союз» должна была доставить астронавта НАСА Трейси Дайсона, Олега Новицкого из Роскосмоса и Марину Василевскую из Белоруссии с арендованного Россией космодрома Байконур в Казахстане. Запуск был прерван автоматической системой безопасности примерно за 20 секунд до запланированного старта в 13:21 по Гринвичу. 

Российская космическая корпорация «Роскосмос» и НАСА заявили, что экипаж находится в безопасности, а глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что следующая попытка запуска назначена на субботу. Борисов сообщил журналистам, что эксперты быстро определили причину срыва запуска, заявив, что он был вызван падением напряжения в источнике питания. Космическая станция, которая служила символом международного сотрудничества после окончания холодной войны, теперь является одной из последних оставшихся областей сотрудничества между Россией и Западом на фоне напряженности из-за военных действий Москвы на Украине. NASA и его партнеры надеются продолжить эксплуатацию орбитального форпоста до 2030 года. 

Для Дайсон это должен был быть третий полет на орбитальный комплекс, где она должна была провести шесть месяцев. Новицкий, который должен был совершить свой четвертый полет на орбитальную станцию, и Василевская, совершавшая свой первый космический полет в качестве первого астронавта своей страны, должны были вернуться на Землю, проведя на орбите 12 дней. Трое астронавтов должны были присоединиться к экипажу станции, состоящему из астронавтов NASA Лорала О'Хары, Мэтью Доминика, Майка Барратта и Джанетт Эппс, а также космонавтов Роскосмоса Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребенкина. Россия по-прежнему полагается на модифицированные версии ракет советской разработки для коммерческих спутников, а также для экипажей и грузов на космическую станцию. 

Несмотря на то, что экипажу ничего не угрожало, прерванный запуск в четверг стал серьезным происшествием для российской космической программы. Это произошло после неудачного запуска в октябре 2018 года, когда ракета «Союз» с астронавтом НАСА Ником Хейгом и сотрудником Роскосмоса Алексеем Овчининым на Международную космическую станцию вышла из строя менее чем через две минуты после старта, отправив их спасательную капсулу обратно на безопасную посадку. У Хейга и Овчинина был короткий период невесомости, когда капсула отделилась от неисправной ракеты «Союз» на высоте около 50 километров, а затем подверглась гравитационным силам в 6-7 раз большим, чем ощущается на Земле, когда они опустились под более острым, чем обычно, углом. Неудачный запуск в 2018 году стал первой подобной аварией для российской пилотируемой программы за более чем три десятилетия.

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