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Объем иностранных инвестиций в экономику Ирана превысил $4 млрд

Отношения Ирана с международными банками и региональными организациями, такими как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС, значительно активизировались при нынешнем правительстве.
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Приток средств происходил в течение года правления президента Эбрахима Раиси. 

Объем иностранных инвестиций в экономику Ирана превысил $4 миллиарда долларов США, сообщил глава иранской Организации экономической и технической помощи и инвестиций (OIETAI) Али Фекри.

Представитель OIETAI сообщил, что этот поток средств происходил в течение года правления президента Эбрахима Раиси, вступившего в должность в августе 2021 года. Он также отметил, что отношения Ирана с международными банками и региональными организациями, такими как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС, значительно активизировались при нынешнем правительстве. Заместитель министра экономики Ирана Али Фекри отметил, что экономические связи Ирана с большинством стран постепенно укрепляются, сообщает Tehran Times, партнер телеканала TV BRICS.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года Исламская Республика Иран экспортировала товаров в Китайскую Народную Республику на сумму 404 миллиона долларов США по сравнению с 311 миллионами долларов США в декабре 2022 года.

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