Целью их создания является развитие промышленности, высокотехнологичных производств и туризма.

Премьер-министр России Михаил Владимирович Мишустин подписал постановление об образовании в стране трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) и расширении двух существующих. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа», партнер TV BRICS. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина РФ, новые ОЭЗ появятся в Республике Мордовия, а также в Тверской и Ростовской областях.

Объем инвестиций в ОЭЗ в Мордовии составит более 363 миллионов долларов США, более 185 миллионов долларов США будет направлено на ОЭЗ в Тверской области. В особую экономическую зону в Ростовской области будет инвестировано 94 миллиона долларов США. В Кабмине отмечают, что особые экономические зоны в России создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных производств, туризма и портовой инфраструктуры. Резидентам, находящимся в ОЭЗ, доступны налоговые льготы и таможенные преференции.

Фото: IStock