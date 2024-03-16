В России создадут три новые особые экономические зоны
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Премьер-министр России Михаил Владимирович Мишустин подписал постановление об образовании в стране трех новых особых экономических зон (ОЭЗ) и расширении двух существующих. Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа», партнер TV BRICS. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина РФ, новые ОЭЗ появятся в Республике Мордовия, а также в Тверской и Ростовской областях.
Объем инвестиций в ОЭЗ в Мордовии составит более 363 миллионов долларов США, более 185 миллионов долларов США будет направлено на ОЭЗ в Тверской области. В особую экономическую зону в Ростовской области будет инвестировано 94 миллиона долларов США. В Кабмине отмечают, что особые экономические зоны в России создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных производств, туризма и портовой инфраструктуры. Резидентам, находящимся в ОЭЗ, доступны налоговые льготы и таможенные преференции.
Фото: IStock
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