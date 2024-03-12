Предлагаемые меры направлены на восстановление и объединение экономик региона, создание инклюзивного и устойчивого будущего и ускорение цифровой трансформации. Программа была принята на 30-й встрече министров финансов стран АСЕАН, состоявшейся в лаосском городе Луангпхабанг 8-го и 9-го числа этого месяца. Также были определены приоритеты на 2024 год. Среди приоритетов выделена торговля товарами и услугами. Была утверждена рамочная программа по упрощению процедур торговли, а также рассмотрены вопросы инвестиций, финансов, интеллектуальной собственности и электронной торговли.

На встрече также обсуждались вопросы совершенствования существующих соглашений АСЕАН по торговле товарами (ATIGA) и цифровой экономике (DEFA). Об этом сообщает партнер TV BRICS – компания Prensa Latina. По данным секретариата АСЕАН, опубликованным в ходе министерской встречи, ожидается, что валовой внутренний продукт (ВВП) ассоциации вырастет на 4,7 процента в 2023 году, что на 3,1 процентных пункта выше, чем в среднем по миру.