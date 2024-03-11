Украшенный флакон для губной помады восходит к бронзовому веку

Исследователи из Тегеранского университета (Иран), изучающие артефакты из Джирофта в провинции Керман на юго-востоке Ирана, обнаружили небольшую пробирку с хлоритом, которая, по-видимому, служила контейнером для красной косметической пасты или губной помады в бронзовом веке. Ученые провели анализ с помощью современных технологий и выяснили, что этот флакон содержит минеральные компоненты красного вещества (красный железняк, гематит, оксид марганца, браунит), смешанные с галенитом, растительными восками и другими органическими веществами. Об этом сообщает Tehran Times, партнер TV BRICS.

Также в бутылке были обнаружены растительные волокна, вероятно, создающие особый запах, и следы кварца. Возможно, он использовался для придания блеска губам. Исследователи предполагают, что артефакт из Jiroft (Джирофта) является самой старой помадой, известной на сегодняшний день. Ранее считалось, что первой цивилизацией, имевшей передовые косметические практики, был Древний Египет.