Сейчас ХАМАС должен согласиться на рамочную программу соглашения о прекращении огня

Высокопоставленный американский чиновник говорит, что Израиль, по сути, одобрил рамочную программу соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

Израиль по сути одобрил рамочную программу соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников, и теперь ХАМАС должен согласиться на нее, заявил высокопоставленный представитель администрации США в субботу, за день до того, как переговоры по достижению соглашения должны были возобновиться в Египте. Международные посредники уже несколько недель работают над тем, чтобы договориться о приостановке боевых действий до начала священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется примерно 10 марта.

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Сделка, вероятно, позволит помочь сотням тысяч отчаявшихся палестинцев на севере Газы, которые, как опасаются представители гуманитарных организаций, находятся под угрозой голода. Израильтяне "более или менее приняли" предложение, которое включает шестинедельное прекращение огня, а также освобождение ХАМАС заложников, считающихся уязвимыми, в том числе больных, раненых, пожилых людей и женщин, сказал чиновник.

"Сейчас мяч на стороне ХАМАС, и мы продолжаем давить на это так сильно, как только можем", - рассказал чиновник, выступая на условиях анонимности в соответствии с основными правилами, установленными Белым домом для брифинга для журналистов.

Официальные лица из Израиля и ХАМАС не сразу ответили на просьбы о комментариях. Высокопоставленный египетский чиновник сказал, что посредники (Египет и Катар), как ожидается, получат ответ от ХАМАС во время переговоров в Каире, которые должны начаться в воскресенье. Чиновник говорил на условиях анонимности, потому что он не был публично уполномочен обсуждать переговоры.

Все чаще звучат критические замечания по поводу сотен тысяч людей, борющихся за выживание на севере сектора Газа, который принял на себя основную тяжесть конфликта, начавшегося, когда военизированная группировка ХАМАС напала на юг Израиля 7 октября, убив 1200 человек, в основном мирных жителей, и захватив около 250 заложников.

Американские военные самолеты начали сбрасывать тысячи обедов в Газу, а военные Иордании и Египта заявили, что они также осуществляли сбросы с воздуха. Гуманитарные организации говорят, что сбросы с воздуха должны быть крайней мерой, и вместо этого призывают открыть другие КПП в Газу и устранить препятствия в тех немногих, которые открыты. Дипломатическая служба Европейского Союза заявила, что многие из сотен палестинцев, убитых или раненых в хаосе вокруг конвоя с гуманитарной помощью в четверг, пострадали от огня израильской армии, и призвала к международному расследованию. В заявлении говорится, что ответственность за кризис лежит на «ограничениях, введенных израильской армией, и препятствиях со стороны воинствующих экстремистов в поставках гуманитарной помощи».

Министерство здравоохранения Газы увеличило число погибших в результате насилия в четверг до 118 после того, как в субботу были обнаружены еще два тела. В сообщении говорится, что число раненых по-прежнему составляет 760 человек. Главный военный представитель Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что Израиль организовал конвой в четверг, «и утверждения о том, что мы намеренно атаковали конвой и что мы намеренно причиняли вред людям, безосновательны». Жители северной части Газы говорят, что они ищут в завалах и мусоре хоть что-нибудь, чтобы прокормить своих детей, которые едва едят один раз в день. Многие семьи начали смешивать корм для животных и птиц с зерном, чтобы выпекать хлеб.

Признавая чрезвычайную потребность в продовольствии, президент США Джо Байден заявил, что США будут искать другие пути доставки, «включая, возможно, морской коридор». Также в субботу Израиль заявил, что трое солдат были убиты и 14 ранены в пятницу, когда они непреднамеренно привели в действие взрывчатку в заминированном здании за пределами Хан-Юниса на юге Газы.