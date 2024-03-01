Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
BulgarNews
Alibaba разжигает ценовое противостояние резким снижением цен в сфере облачных вычислений
JD.com потребовалось меньше суток, чтобы отреагировать на этот шаг Alibaba - Облако становится ключевым фронтом ИИ в Китае

реклама

JD.com Inc. потребовалось меньше суток, чтобы ответить Alibaba Group Holding Ltd. Снижение цен на услуги облачных вычислений приведёт к агрессивной конкуренции, которая принесёт пользу клиентам и подорвет прибыль ведущих технологических компаний Китая. В четверг Alibaba начала снижать цены на целых 55% более чем на 100 услуг, в попытке вернуть клиентов на горячо оспариваемом рынке. JD.com, конкурент в области электронной коммерции и облачных сервисов, отреагировал в тот же день со своим собственным снижением цен, обнародованным в аккаунте компании WeChat. Акции Alibaba упали на целых 1,9%, в то время как акции JD практически не изменились. Действия Alibaba знаменуют собой одну из ее наиболее агрессивных попыток отбиться от конкуренции со стороны таких компаний, как Tencent Holdings Ltd., Baidu Inc. и JD.com. 

реклама

Alibaba планировала выделить свой облачный бизнес в независимое публичное подразделение, но в прошлом году отменила разделение, что ошеломило инвесторов. В настоящее время компания сосредоточена на развитии публичного облака — подразделения внутренних сервисов, ориентированного на корпоративных клиентов, учитывая санкции США, ограничивающие поставки передовых чипов китайским фирмам. Главный исполнительный директор Эдди Ву, который возглавил подразделение в прошлом году, взял на себя прямой контроль над подразделением и модернизировал основные линии. В течение последнего года Alibaba изо всех сил пыталась модернизировать свою обширную империю электронной коммерции, логистики и облачных вычислений в условиях жесткой конкуренции и геополитических рисков. Она стремится возобновить рост после двух лет проверок со стороны регулирующих органов и экономической турбулентности эпохи Covid. 

Компания стремится избавиться от непрофильных активов для привлечения капитала, разделяя при этом свои разросшиеся операции на более четко определенные области. Но облако — бизнес, возникший более десяти лет назад из-за необходимости поддерживать гигантскую электронную коммерцию, остается в центре внимания, особенно в связи с ростом спроса на вычислительные мощности наряду с резким ростом развития искусственного интеллекта. Тем не менее, в последние годы она потеряла клиентов не только от своих обычных конкурентов, но и от поддерживаемых государством участников и относительных новичков, таких как Huawei Technologies Co. Теперь Alibaba. В своем сообщении в четверг, JD заявила о своем намерении участвовать в конкурсе, хотя и с небольшими подробностями.

«Режьте все, что хотите, давайте бороться до конца!» — провозгласила компания в большом заявлении, похожем на транспарант.

#alibaba #облако #alibaba group
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Alibaba вложила 2.5 млрд долларов в китайский стартап искусственного интеллекта
Alibaba представила ИИ EMO, способный создавать видео из фотографий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Defense24: подбитый Abrams, на самом деле не имеет серьезных повреждений
13
Завод «Купол» приступил к масштабной модернизации зенитно-ракетных комплексов «Тор»
5
"Гиперзвуковые цели поразить способен": российское МО рассказало про испытания С-500 «Прометей»
4
Новый тип памяти может заменить SSD и ОЗУ
3
Российская армия подходит к Часову Яру южнее Попова леса, продвигается вперед к Орловке
3
В России предлагают использовать переработанный мусор для строительства дорог
6
Илон Маск: X теперь предлагает пользователям 1 миллион объявлений о вакансиях
+
Белый дом призвал разработчиков ПО отказаться от небезопасных С и С++ и перейти на Python и Rust
9
Украинские формирования вынуждены отступать к третьей оборонительной линии
2
Лыткаринский завод демонстрирует впечатляющий процесс изготовления оптического стекла
+
Глава ДНР: Авдеевка полностью очищена от ВСУ, но это не значит, что там безопасно
+
Ubisoft пытается убедить общественность в том, что у Skull and Bones рекордный уровень геймерской вовлечённости
+
Большая проблема удержания плазмы при ядерном синтезе решена с помощью ИИ
1
Realme готовит бюджетный флагман GT Neo 6 на мощном чипсете Snapdragon 8s Gen 3
3
Байден прошёл ежегодный медосмотр: врачи считают, что за год состояние президента не изменилось
4
Владельцы Qiwi-кошельков могут вернуть средства
3
Революционная тандемная солнечная батарея имеет КПД 38,91%
+
Пикап Tesla Cybertruck продан на аукционе за $244 000
+
Наблюдения за спутниками, в будущем должны улучшить сведение аппаратов из космоса на Землю
+
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Западу необходимо скупать снаряды у третьих стран
8

Популярные статьи

Турция может начать экспорт истребителя 5-го поколения TF-X в Азербайджан, ОАЭ, Индонезию и Пакистан
2
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
141
Появляется все больше новостей о неудачах Sony PlayStation 5
22
7 самых продаваемых видеокарт февраля 2024г с лучшим соотношением между ценой и производительностью
16
Собираем топовый ПК 2024 года для игр, стриминга и работы с видео — с монитором и периферией
11
"Остров акул", "Призрачная станция", "Пустоши": краткий обзор трех фильмов
2
Потенциально пригодный для жизни гикеан на проверку оказался "адской планетой"
+
Собираем быстрый, тихий и недорогой ПК для геймера, который очень любит экономить электричество
9
Last Epoch: краткий обзор игры
3
Министр обороны Франции рассказал о том, как ПВО России предупредила французский АВАКС
8

Сейчас обсуждают

YarCon0
12:16
Пошло поехало. А ведь блогеры из "Все инструменты" предупреждали об этом, когда на них миллионный иск из интерскола пришло.
Производитель мониторов "Лайтком" подал иск на блогера за критику использования российского чипа
daem0ns
12:15
зачем мне оригинал, когда новость на заглавной оверклокерсов про амд, а содержание про нвидию. Тут автор копипасты с ЖПТ заслужит твёрдый кол
AMD за квартал утроила количество отгружаемых GPU
Jakko
12:13
Не, не думают они об игрульках, думают как тебе ненужный хлам впарить дурик, 3050 хватит чтобы поиграться во всё на высоких настройках, тем более 4060, меня раздражают просто такие имбецилы, вроде теб...
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
fynjy_2005
12:12
Сотня?)))
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
fynjy_2005
12:11
И это пишет якобы стример)))) Фигеть профессия. прям огонь
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
Лев Котов
12:11
А rtx 5060 8gb будет мощнее всего на 10%
RTX 5090 будет превосходить флагманскую модель 40-линейки на 60-70%
fynjy_2005
12:09
Хорошо что тыв не попал в список тех, у кого после обновы драйверов Хуанга пропеклись видеокарты, когда в драйвере была ошибка остановки вентилей
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
daem0ns
12:08
немчура, а вы сами на себя санкции вводите! Вот увидите как эта волшебная пилюлька вашу экономику оздоровит. Сразу же рост начнётся. Вот только непонятно, вверх или вниз
Немецкий поставщик комплектующих для автомобилей Eissmann Automotive объявил о банкротстве
Михаил Авраменко
12:07
Это, конечно, интересно, но для такого стабильного разгона нужно очень хорошее покрытие. Далеко не везде можно будет разогнаться до сотни за такое время.
Илон Маск: Tesla Roadster разгоняется до 100 км/ч менее чем за секунду
fynjy_2005
12:06
Дибил, лечись. Стабильнее Райзен платформы после выхода 400 чипсетов, особенно норм платы x470 еще не ведел. проблем не было. У меня тоже была 6800хт год почти. Проблем не было вообще. Если руки из ж...
АМ5 vs АМ4 – на какой платформе выгоднее собрать компьютер, и при чём тут скрытый потенциал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем