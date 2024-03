JD.com потребовалось меньше суток, чтобы отреагировать на этот шаг Alibaba - Облако становится ключевым фронтом ИИ в Китае

JD.com Inc. потребовалось меньше суток, чтобы ответить Alibaba Group Holding Ltd. Снижение цен на услуги облачных вычислений приведёт к агрессивной конкуренции, которая принесёт пользу клиентам и подорвет прибыль ведущих технологических компаний Китая. В четверг Alibaba начала снижать цены на целых 55% более чем на 100 услуг, в попытке вернуть клиентов на горячо оспариваемом рынке. JD.com, конкурент в области электронной коммерции и облачных сервисов, отреагировал в тот же день со своим собственным снижением цен, обнародованным в аккаунте компании WeChat. Акции Alibaba упали на целых 1,9%, в то время как акции JD практически не изменились. Действия Alibaba знаменуют собой одну из ее наиболее агрессивных попыток отбиться от конкуренции со стороны таких компаний, как Tencent Holdings Ltd., Baidu Inc. и JD.com.

Alibaba планировала выделить свой облачный бизнес в независимое публичное подразделение, но в прошлом году отменила разделение, что ошеломило инвесторов. В настоящее время компания сосредоточена на развитии публичного облака — подразделения внутренних сервисов, ориентированного на корпоративных клиентов, учитывая санкции США, ограничивающие поставки передовых чипов китайским фирмам. Главный исполнительный директор Эдди Ву, который возглавил подразделение в прошлом году, взял на себя прямой контроль над подразделением и модернизировал основные линии. В течение последнего года Alibaba изо всех сил пыталась модернизировать свою обширную империю электронной коммерции, логистики и облачных вычислений в условиях жесткой конкуренции и геополитических рисков. Она стремится возобновить рост после двух лет проверок со стороны регулирующих органов и экономической турбулентности эпохи Covid.

Компания стремится избавиться от непрофильных активов для привлечения капитала, разделяя при этом свои разросшиеся операции на более четко определенные области. Но облако — бизнес, возникший более десяти лет назад из-за необходимости поддерживать гигантскую электронную коммерцию, остается в центре внимания, особенно в связи с ростом спроса на вычислительные мощности наряду с резким ростом развития искусственного интеллекта. Тем не менее, в последние годы она потеряла клиентов не только от своих обычных конкурентов, но и от поддерживаемых государством участников и относительных новичков, таких как Huawei Technologies Co. Теперь Alibaba. В своем сообщении в четверг, JD заявила о своем намерении участвовать в конкурсе, хотя и с небольшими подробностями.

«Режьте все, что хотите, давайте бороться до конца!» — провозгласила компания в большом заявлении, похожем на транспарант.