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Обнаруженную учеными рептилию возрастом 240 млн лет сравнили с «китайским драконом»

Существо триасового периода имело 32 отдельных шейных позвонка, плавниковые конечности и, учитывая хорошо сохранившуюся рыбу, обнаруженную в области желудка, оно было успешно приспособлено к жизни в океане.
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Dinocephalosaurus orientalis – драконоподобная морская рептилия

Морская рептилия, возраст которой составляет 240 миллионов лет, с необычайно длинной шеей, которую сравнивают с «китайским драконом», впервые изобразили полностью. Окаменелости Dinocephalosaurus orientalis были впервые обнаружены в провинции Гуйчжоу на юге Китая в 2003 году.

После обнаружения других, более полных образцов ученые смогли представить полное описание существа. Динозавр, живший в триасовом периоде, имел 32 отдельных шейных позвонка и ластовые конечности.

Окаменелости Dinocephalosaurus orientalis были обнаружены в провинции Гуйчжоу на юге Китая в 2003 году. Фото: Национальные музеи Шотландии/Пенсильвания

Команда международных исследователей обнаружила хорошо сохранившуюся рыбу в области желудка, предполагая, что животное было хорошо приспособлено к жизни в океане. Ник Фрейзер из Национального музея Шотландии, который был частью международной команды, изучавшей окаменелость, сказал: 

«Это открытие позволяет нам впервые увидеть это замечательное длинношеее животное в полном объеме. Это еще один пример странного и удивительного мира триаса, который продолжает сбивать с толку палеонтологов. Мы уверены, что он захватит воображение всего мира благодаря своему поразительному внешнему виду, напоминающему длинного и змееподобного мифического китайского дракона».

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Длинная шея Dinocephalosaurus orientalis сравнивается с шеей Tanystropheus hydroides, другой морской рептилии из среднего триасового периода Европы и Китая. Обе рептилии были похожи по размеру и имели несколько общих черт черепа, однако у диноцефалозавра гораздо больше позвонков как в шее, так и в туловище, что делает его гораздо более похожим на змею. Исследователи из Шотландии, Германии, Америки и Китая приняли участие в 10-летнем исследовании Dinocephalosaurus orientalis в Институте палеонтологии позвоночных и палеоантропологии в Пекине, входящем в состав Китайской академии наук.

Несмотря на внешнее сходство, диноцефалозавр не был тесно связан со знаменитыми длинношеими плезиозаврами, которые появились примерно 40 миллионов лет спустя и которые, как полагают, послужили источником вдохновения для Лох-несского чудовища. Профессор Ли Чунь (Li Chun) из института сказал, что международная команда «использовала недавно обнаруженные образцы, хранящиеся в Китайской академии наук, чтобы расширить наши существующие знания об этом животном».

«Среди всех экстраординарных находок, которые мы сделали в триасовом периоде провинции Гуйчжоу, диноцефалозавр, вероятно, выделяется как самый замечательный».

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китай учёные дракон рептилоиды
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