После недавно прошедшего Международного симпозиума по проблемам городского управления и управления Пренса Латина имела возможность обменяться мнениями с Мартой Латапи, консультантом Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры в Мексике, которая предложила краткий обзор потенциала города.

«У каждого города есть свое наследие, и у Камагуэя есть большое культурное наследие. Люди знают, что у них есть свое наследие, и что они должны заботиться о нем, и что они его любят", - сказал он после прогулки по улицам города, который недавно отметил свое 510-летие.

По мнению специалиста, который поделился туристическим каталогом, разработанным с учетом опыта ее ацтекского народа, «благодаря этому наследию через туризм он также может помочь сохранить его с помощью простых инструментов, например, гастрономического опыта».

Каждая социокультурная деталь высоко ценится представителями и учеными ЮНЕСКО, осознающими важность целого комплекса, состоящего из труда и чувств жителей местности, независимо от какого-либо художественного выражения.

Именно для того, чтобы иметь в виду эти демонстрации, он указал на то, что «например, по дороге из Гаваны я попробовал хлеб с молочным поросенком и подумал, что это фантастика, и все же я был здесь, и они не дали мне попробовать», — вспоминает Латапи.

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Он добавил к предыдущей идее, что «они считают, что у посетителя большие ожидания, чем буханка хлеба с молочным поросенком, но это как раз наоборот, то, чего посетитель действительно хочет, это то, чего он действительно хочет. Местный опыт. И здесь есть что предложить».

Что касается богатства бывшей виллы дель Пуэрто-Принсипи, он сказал, что «вы можете совершить экскурсию по колониальным домам, той архитектуре, которая есть в Камагуэе, историческим персонажам, гастрономическим турам, его фауне и флоре».

Принимая у себя важные проекты, связанные с художественной жизнью города, сама ученая отметила, что «здесь есть мастерские творческих художников, и это облегчило бы им обмен с посетителем. У них есть большое культурное богатство, инструмент, который приносит доход за счет них и их наследия», — заключил он.

В течение высокого туристического сезона город Камагуэй переживает рост туризма, что проявляется в количестве посетителей на его улицах, с уникальной и эклектичной архитектурой. Те, кто приехал из таких стран, как Россия, Канада и Франция, смогли насладиться ремесленными ярмарками, выставками и культурным движением, которое катапультирует город как одно из самых интересных мест для тех, кто делает ставку на культуру и историю Кубы.