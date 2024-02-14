BYD (Фот: Reuters)

В недавней статье в New York Times подчеркивается замечательный успех, достигнутый BYD, китайской компанией, которая начинала как производитель аккумуляторов, а затем превратилась в крупного конкурента на рынке электромобилей. В 2007 году автомобильная промышленность относилась к BYD с презрением, но сегодня она обогнала Tesla по глобальным продажам полностью электрических автомобилей, что стало историческим достижением в отрасли. Благодаря поразительному росту в последние годы, BYD расширила свою деятельность за пределы Китая, установив сборочные линии в таких странах, как Бразилия, Венгрия, Таиланд и Узбекистан. Кроме того, она готова возглавить китайский рынок, который, по прогнозам, обгонит даже Volkswagen Group, укрепив свои позиции в качестве одного из ведущих мировых производителей электромобилей.

Более 80% продаж BYD приходится на Китай, крупнейший автомобильный рынок планеты. Этот экспоненциальный рост сравним только с тем, что зафиксировала General Motors после Второй мировой войны, демонстрируя масштаб подвига, достигнутого китайской компанией за короткий промежуток времени. Стремительный рост BYD вызвал интерес, а также поднял вопросы о политике субсидирования китайского правительства и влиянии этой практики на мировую торговлю. Быстрая экспансия BYD в Европе также оказалась под пристальным вниманием, что побудило Европейский Союз провести расследование о возможности введения пошлин на продукцию китайской компании. Таким образом, празднуя свои успехи, BYD также сталкивается с проблемой реагирования на опасения и критику, связанные с ее головокружительным ростом.