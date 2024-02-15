Масаёши Сон

Масаёши Сон в этом году увеличил свой собственный капитал примерно на 3,8 миллиарда долларов, поскольку растущий курс акций Arm Holdings Plc повышает стоимость его активов в SoftBank Group Corp. Темпы роста его богатства ставят японского миллиардера в число 30 самых успешных людей среди 500 самых богатых людей мира, отслеживаемых индексом миллиардеров Bloomberg. Состояние 66-летнего основателя SoftBank Group по состоянию на вторник оценивалось в $15,1 млрд по сравнению с $11,3 млрд в конце прошлого года.

Сон лично получает выгоду от ралли Арма, поскольку ему принадлежит примерно треть SoftBank Group, которая владеет 90% акций британского разработчика микросхем. Arm продлила трехдневный рост до 90% после того, как отчет о прибылях и убытках на прошлой неделе показал, что расходы на ИИ увеличивают продажи. Акции сейчас почти утроились по сравнению с первоначальной ценой публичного размещения в 51 доллар. Акции SoftBank торгуются вблизи трехлетнего максимума.

«Пока его активы сохраняют свою прибыль, люди не будут говорить, что SoftBank переоценен», — сказал Масахиро Ямагучи , старший рыночный аналитик SMBC Trust Bank Ltd.

«Для Arm рост акций может показаться перегретым, но если вы думаете это будет подкреплено устойчивым ростом доходов в будущем, и это не кажется неуместным».

Компания Arm дала оптимистичный прогноз, когда сообщила о финансовых результатах на прошлой неделе, предполагая, что компания может выйти за рамки своего традиционного бизнеса по производству смартфонов и заняться искусственным интеллектом и другими многообещающими рынками. Ямагучи сказал, что инвесторы, скорее всего, обратят внимание на доходы Nvidia Corp. на следующей неделе, чтобы оценить, были ли последние доходы чрезмерными. По мнению Виктора Гальяно, независимого аналитика, публикующегося на Smartkarma, текущий уровень Arm оценивается как «суперпремиальный», поскольку Nvidia торгуется с коэффициентом менее половины предполагаемой прибыли при очень похожем форвардном росте прибыли на акцию.

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Кирк Будри из Astris Advisory также отмечает, что акции Arm уже «ошеломляюще богаты». Акции SoftBank продолжают торговаться со значительным дисконтом к стоимости его чистых активов, поскольку на долю Vision Fund приходится значительная часть совокупных активов технологических инвесторов. Второй Vision Fund по-прежнему терпит убытки после того, как спад после пандемии нанес ущерб оценкам технологических компаний во всем мире. По оценкам Гальяно, на долю двух Vision Funds приходится около 25,3% NAV, а на Arm — колоссальные 48,4%. Согласно расчетам Bloomberg, основанным на раскрытии информации компании, Сон лично остается на крючке примерно на 5,3 миллиарда долларов по дополнительным сделкам , которые он заключил с SoftBank Group для увеличения своего вознаграждения.

По данным за декабрьский квартал, убытки портфеля, связанные с Vision Fund 2, составили $2,9 млрд, а фонд Латинской Америки — $556 млн. Его оставшийся дефицит в SB Northstar составил 259,7 миллиарда иен (1,8 миллиарда долларов). Миллиардеру принадлежит 17,25% акций, созданных в рамках Vision Fund 2 SoftBank для его не котируемых активов, а также 17,25% доли в латиноамериканском фонде компании, который также инвестирует в стартапы. Он косвенно владеет 33% акций SB Northstar, компании, созданной при компании для торговли акциями и деривативами. Vision Fund 2 является вторым по величине вкладчиком в стоимость акций SoftBank — на его долю приходится около 14% — и любое снижение уценки представляет собой риск, написал Гальяно в заметке, опубликованной на Smartkarma.

«Радикальный, позитивный сдвиг в состоянии активов SVF2 необходим для снижения долговых обязательств Масы перед Softbank, что, на наш взгляд, маловероятно», - написал он.