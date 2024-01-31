Агентства ООН предупреждают о коллапсе в Газе из-за нехватки средств для БАПОР
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Организация Объединенных Наций, 31 января (Prensa Latina) - Прекращение финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) приведет к коллапсу гуманитарной системы в Газе, предупредили сегодня 14 крупных гуманитарных организаций. В тексте утверждалось, что прекращение работы БАПОР будет иметь далеко идущие гуманитарные последствия и последствия для прав человека на оккупированной палестинской территории и во всем регионе.
Подписанты, в том числе докладчики, верховные комиссары и главы агентств ООН, призвали продолжать оказывать поддержку главному гуманитарному субъекту в секторе Газа, поскольку расследование продолжается после обвинений в предполагаемых связях с ХАМАСом. «Мы не должны препятствовать целой организации выполнять свой мандат по оказанию помощи людям, остро нуждающимся в помощи», – говорится в тексте, подписанном Верховным комиссаром по правам человека Фолькером Тюрком и Управлением по делам беженцев Филиппо Гранди, а также руководителями Управления по координации гуманитарной помощи (УКГВ), ЮНИСЕФ, ВОЗ и структуры «ООН-женщины».
Решения ряда государств-членов о приостановке финансирования Агентства по делам палестинских беженцев будут иметь катастрофические последствия для народа Газы, предупреждает документ. Он признал, что ни одна другая организация не способна оказать помощь в таких масштабах и широте, в которой срочно нуждаются 2,2 миллиона человек в анклаве, призвав не бросать на произвол судьбы гражданское население.
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