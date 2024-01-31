Пользователей Android по-прежнему предупреждают о необходимости отключить приложение. Казахстанцы в последнее время лишены возможности скачать приложение 2Гис через сервис Google Play. А затем пользователи получили сообщение: «Отключите опасное приложение». В связи с этим разработчики приложения 2Gis проверили его и сообщили, что приложение безопасно для мобильных смартфонов.

«Версия приложения 6.31.0.535 не представляет никакой угрозы для Google Play Protect. Мы прошли аудит «Лаборатории Касперского». Согласно официальным результатам, 2Гис полностью безопасен для смартфонов и личных данных. Уведомления о потенциальных рисках, такие как «Отключите опасное приложение», приходят, если на вашем телефоне установлены приложения, недоступные в Google Play», — говорится в заявлении на сайте 2ГИС.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Разработчики, пояснившие, что удаление приложения из Google Play носит временный характер, также сообщили, что приложение 2Гис можно скачать в RuStore, xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store, RuMarket, Huawei App Gallery и apk.2gis.ru сайте.