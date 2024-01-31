Сотрудник CGN New Energy HOLDINGS осматривает солнечные панели на электростанции в Голмуде, провинция Цинхай.

Ожидается, что совокупная установленная мощность новой генерации электроэнергии в Китае впервые превзойдет мощность угля на фоне оптимизации мощностей энергоснабжения и ускоренного перехода на зеленые источники энергии, сообщил Совет по электроэнергетике Китая. Мощность производства электроэнергии, по прогнозам, вырастет на 12 процентов в годовом исчислении до 3,25 миллиарда киловатт к концу этого года, при этом мощность неископаемых источников энергии, вероятно, достигнет 1,86 миллиарда кВт, что составляет увеличение доли около 57 процентов от общего объема, сообщил совет во время пресс-конференции в Пекине.

По прогнозам, к концу этого года мощность солнечной энергетики достигнет 780 млн кВт, а ветроэнергетики – 530 млн кВт. Установленная мощность ветровой и солнечной энергетики превысит мощность угольной электростанции и составит около 40 процентов от общей установленной мощности, говорится в сообщении. По словам аналитика, растущая доля возобновляемых источников энергии в национальном энергопотреблении подчеркивает острую необходимость развития инфраструктуры и стратегического планирования, чтобы способствовать беспрепятственному включению чистой энергии в существующую сетевую инфраструктуру.

Всплеск мощности возобновляемых источников энергии требует стратегического подхода к потреблению энергии с акцентом на оптимизацию сети и решения для хранения, сказал Линь Боцян, глава Китайского института исследований энергетической политики при Сямэньском университете. Благодаря общему восстановлению экономики страны, в Китае, вероятно, будет наблюдаться устойчивый рост спроса на электроэнергию в этом году, при этом потребление электроэнергии достигнет 9,8 триллиона киловатт-часов, что на 6 процентов больше в годовом исчислении, говорится в сообщении совета.

Рост спроса на электроэнергию будет поддерживаться продолжающейся электрификацией жилого и транспортного секторов, а также заметным расширением сектора центров обработки данных, сказал Донг Цзэнбо, заместитель главы совета по статистике и центрам обработки данных. Совет заявил, что необходимо наращивать межпровинциальные мощности по передаче электроэнергии при одновременной активизации строительства сетей, чтобы обеспечить достаточное потребление зеленой энергии в стране.

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Потребление электроэнергии в Китае выросло до 9,22 трлн кВтч в прошлом году, что на 6,7% больше в годовом исчислении на фоне восстановления экономики, сказал Дун. В прошлом году потребление электроэнергии в сырьевых отраслях увеличилось на 11,5 процента, во вторичном и третичном секторах – на 6,5 процента и 12,2 процента соответственно. Потребление электроэнергии в жилых домах незначительно увеличилось на 0,9% до 1,35 трлн кВтч, сообщил совет.