Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Зелёные энергетические мощности КНР превзойдут угольные в 2024 году

Установленная мощность ветровой и солнечной энергетики превысит мощность угольных электростанций и составит около 40 процентов от общей установленной мощности
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Сотрудник CGN New Energy HOLDINGS осматривает солнечные панели на электростанции в Голмуде, провинция Цинхай.

Ожидается, что совокупная установленная мощность новой генерации электроэнергии в Китае впервые превзойдет мощность угля на фоне оптимизации мощностей энергоснабжения и ускоренного перехода на зеленые источники энергии, сообщил Совет по электроэнергетике Китая. Мощность производства электроэнергии, по прогнозам, вырастет на 12 процентов в годовом исчислении до 3,25 миллиарда киловатт к концу этого года, при этом мощность неископаемых источников энергии, вероятно, достигнет 1,86 миллиарда кВт, что составляет увеличение доли около 57 процентов от общего объема, сообщил совет во время пресс-конференции в Пекине.

По прогнозам, к концу этого года мощность солнечной энергетики достигнет 780 млн кВт, а ветроэнергетики – 530 млн кВт. Установленная мощность ветровой и солнечной энергетики превысит мощность угольной электростанции и составит около 40 процентов от общей установленной мощности, говорится в сообщении. По словам аналитика, растущая доля возобновляемых источников энергии в национальном энергопотреблении подчеркивает острую необходимость развития инфраструктуры и стратегического планирования, чтобы способствовать беспрепятственному включению чистой энергии в существующую сетевую инфраструктуру.

Всплеск мощности возобновляемых источников энергии требует стратегического подхода к потреблению энергии с акцентом на оптимизацию сети и решения для хранения, сказал Линь Боцян, глава Китайского института исследований энергетической политики при Сямэньском университете. Благодаря общему восстановлению экономики страны, в Китае, вероятно, будет наблюдаться устойчивый рост спроса на электроэнергию в этом году, при этом потребление электроэнергии достигнет 9,8 триллиона киловатт-часов, что на 6 процентов больше в годовом исчислении, говорится в сообщении совета.

Рост спроса на электроэнергию будет поддерживаться продолжающейся электрификацией жилого и транспортного секторов, а также заметным расширением сектора центров обработки данных, сказал Донг Цзэнбо, заместитель главы совета по статистике и центрам обработки данных. Совет заявил, что необходимо наращивать межпровинциальные мощности по передаче электроэнергии при одновременной активизации строительства сетей, чтобы обеспечить достаточное потребление зеленой энергии в стране.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Потребление электроэнергии в Китае выросло до 9,22 трлн кВтч в прошлом году, что на 6,7% больше в годовом исчислении на фоне восстановления экономики, сказал Дун. В прошлом году потребление электроэнергии в сырьевых отраслях увеличилось на 11,5 процента, во вторичном и третичном секторах – на 6,5 процента и 12,2 процента соответственно. Потребление электроэнергии в жилых домах незначительно увеличилось на 0,9% до 1,35 трлн кВтч, сообщил совет.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

китайская народная республика зелёная энергия электростанции мощности
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini A5
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
22
Обзор электронной книги Onyx Boox Faust 6
12
Обзор беспроводной гарнитуры OneOdio OpenRock S
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
19
Ретроклокинг: процессор, которого не было – Intel Core i5-7660X
36
Обзор моноблока HIPER ExpertCenter D27
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WIFI
5
Обзор и тестирование блока питания XPG Core Reactor II 1200W
5

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
18 января 2024 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкий производитель дронов Quantum-Systems приступил к поставке 100 дронов Trinity для ВСУ
21
Подтвердилась информация о поражении ПУ ЗРК IRIS-T вместе с РЛС под Харьковом
8
Wildberries и OZON занимают доминирующее положение на рынке
5
Физики обнаружили обратимость материального времени – молекулы стекла совершают временные колебания
4
Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 протестировали в AnTuTu и Geekbench
2
Стартап Neuralink Илона Маска успешно вживил мозговой чип-имплантат первому добровольцу
+
Украина стала местом состязания военно-промышленных комплексов России и НАТО
1
В России приступили к сборке первого в мире быстрого реактора
2
В Сети опубликовали новую версию "сменщика" БТР-82А – БТР-22 с усиленным бронированием и скоростью
1
Телескоп Джеймса Уэбба сделал удивительные снимки 19 близлежащих спиральных галактик
1
Тест зарядки iPhone 15 Pro Max развеял распространенный миф о скорости зарядки iPhone
5
Украинская армия в районе города Мерефа потеряла ЗРК IRIS-T, уничтоженный российской ракетой
2
RTX Remix мод для Max Payne снижает количество кадров на RTX 4080 с 1400 до 65
6
Таможня Южной Кореи раскрыла операцию по контрабанде 53 тысяч чипов в Китай
1
MWM: 75% немецких танков Leopard 2 на Украине уже уничтожены и восстановлению не подлежат
2
Canon бросает вызов ASML и планирует в несколько раз удешевить процесс производства микрочипов
+
NVIDIA выделила 30 миллионов долларов на National Artificial Intelligence Research Resource (NAIRR)
+
Майкл ван де Поппе назвал альткоин, который может вырасти в 2 раза
1
Death Stranding стала доступна на устройствах от Apple
+
В феврале разблокируют криптовалюты на $2,28 млрд
+

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет
69
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
13
Останки былой роскоши, или как себя чувствуют Q6600 и GTX550 Ti 1Gb в 2024 году
104
О том, почему в СССР "соображали на троих"
12
Игровая гарнитура Sony Inzone H5 оказалась по качеству звука лучше, чем Inzone H7
2
Запад встревожен замедлением экономического роста Китая
3
США “в спешном порядке” перебрасывают в Тихий океан новейшие боевые машины-амфибии ACV
+
Обзор беспроводной гарнитуры Oneodio SuperEQ S10 ANC
1
Обзор игры Call of Duty United Offensive - хорошее дополнение для отличной игры
1
Компенсационный пакет выплат Tesla Pay Package в размере $50 млрд Маску аннулирован судьей
+

Сейчас обсуждают

John Doe
19:48
Шизофазия, ага, и да, 99% пользователей не столкнутся с этим
О большой проблеме с охлаждением Xbox series X
Vito Vago
19:47
Что ещё ждать от пациентов дурки...
Глава Евродипломатии надеется, что страны ЕС смогут передать Киеву ещё 200 тысяч снарядов к концу февраля
Андрей Левдиков
19:47
А 4060 super будет?
NVIDIA может отложить запуск RTX 5000 и выпустить RTX 4090 Super или RTX 4090 Ti
Георгий Пряхин
19:45
О-о, епать-копать, вот это интерфейс, достижение, есть чем гордится!
Bloomberg: Напряженность между Зеленским и генералом Залужным растет
Дима Волк
19:37
Телефон это по сути и есть компьютер. Установить винду и все
NASA: 2 февраля мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид
Евгений Величко
19:35
2 часть самый топ. Потом тоже хорошо, но ушли в какие то сказки
Продажи ремейка Resident Evil 4 перевалили за 6,48 миллиона копий, Capcom довольна результатами
Mixail80
19:35
а "правообладатели" не засудют? :) это же недополученная прибыль...
В Android 15 появится функция “Общий доступ к аудио”
Weismar
19:32
Судя по последним тестам 4060 Ти гораздо быстрее чем 3060 Ти, 2080 Ти, и на уровне 3070 TI, так что мне более чем достаточно. Можешь сам глянуть на сайте GameGPU, так во всех последних играх
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
Windmark
19:29
Что 11 андроид, что сейчас 14й стоит и разницы вообще никакой .
В Android 15 появится функция “Общий доступ к аудио”
typym6ek
19:27
Достал уже со своими тупорылыми новостями, в чс
Как собрать быстрый и актуальный игровой компьютер в режиме максимальной экономии в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем