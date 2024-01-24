Глава НБК заявил, что 5 февраля RRR будет снижен на 0,5 п.п. — Отказ ФРС от повышения процентных ставок открывает возможности для поддержки экономики

Народный банк Китая в Пекине

Китай снизит норму обязательных резервов для банков в начале февраля, чтобы высвободить больше денег и помочь экономике, сообщил глава Народного банка Китая Пань Гуншэн. Сокращение на 0,5 процентного пункта соотношения, или суммы наличности, которую банки должны держать в резерве, 5 февраля обеспечит рынку 1 трлн юаней ($139 млрд) долгосрочной ликвидности, сказал Пань во время брифинга с прессой в среду.

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Это редкость, когда глава центрального банка предвосхищает сокращение RRR, объявляя об этом на пресс-конференции. Обычно Госсовет, кабинет министров Китая, сначала намекает на этот шаг, а затем Народный банк Китая объявляет об этом на своем веб-сайте. Но его замечания прозвучали на фоне растущего разочарования реакцией правительства на продолжающиеся опасения по поводу экономики. Настроения ужасны, а китайские и гонконгские акции потеряли более $6 триллионов рыночной стоимости с пика 2021 года.

«Заблаговременное объявление о сокращении RRR говорит о том, что нет других эффективных инструментов, чтобы остановить рыночный разгром», — сказал Шэнь Мэн, управляющий директор пекинской компании Chanson & Co.

Тем не менее, реакция рынка была неоднозначной, и аналитики считают, что этот шаг направлен на сглаживание ликвидности в преддверии китайского Нового года. Любое более широкое влияние на экономику может быть ограниченным. Индекс китайских предприятий Hang Seng продолжил рост до 4,7% в среду после выступления Пана. Доходность 10-летних государственных облигаций Китая снизилась на один базисный пункт до 2,49%, в то время как курс юаня практически не изменился как на внутренней, так и на внешней торговле. Снижение RRR высвобождает ликвидность, чтобы банки могли выдавать кредиты клиентам и покупать больше облигаций для поддержки экономического роста. Центральный банк дважды снижал RRR в 2023 году, причем последнее снижение произошло в сентябре.

"Снижение RRR улучшает настроения в том смысле, что действия кажутся более решительными", - сказал Кевин Нет, глава отдела азиатских акций в Tocqueville Finance SA. «Но некоторые инвесторы могут использовать это как возможность для выхода, если произойдет такой краткосрочный отскок рынка, если только не будет больше политики для решения структурных проблем, чем на рынке недвижимости».

Пан сказал, что в этом году у центрального банка будет больше возможностей для поддержки экономики с помощью денежно-кредитной политики, поскольку Федеральная резервная система отходит от повышения процентных ставок. Он добавил, что в последнее время политика ФРС демонстрирует признаки разворота, и расхождение в политике между двумя крупнейшими экономиками мира сократится в 2024 году.

"Это расширит пространство для операций денежно-кредитной политики Китая", - сказал Пань журналистам, добавив, что центральный банк продолжает следить за ФРС.

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Пан также сообщил журналистам, что финансовые риски страны в целом управляемы, и что центральный банк активизирует контрциклические корректировки. По его словам, Народный банк Китая будет удерживать юань на разумном «равновесном» уровне и обеспечивать сбалансированный объем кредита. Обменный курс юаня по-прежнему будет в основном определяться рынком, добавил Пань. Опасения по поводу волатильности юаня и неопределенность в отношении того, когда ФРС начнет снижать ставки, ограничили пространство для поддержки экономики. Кредиторы также сталкиваются с рекордно низкой чистой процентной маржой, поэтому им может потребоваться больше времени, чтобы снизить стоимость финансирования, прежде чем они смогут поглотить влияние более низких ставок по займам.



