К июню приложение Mercari для блошиного рынка позволит использовать биткоин в качестве способа оплаты, что является редкой функцией в электронной коммерции Японии.

Mercari, лидер в секторе электронной коммерции Японии, раскрыл свои намерения включить и поддерживать биткоин в качестве способа оплаты в своем популярном приложении для блошиного рынка. Этот шаг является не только первым для Mercari, но и редкостью среди основных внутренних сервисов электронной коммерции Японии, сигнализируя о постепенном сдвиге в подходе отрасли к цифровой валюте.

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Стратегия Mercari включает в себя использование биткоина в своем приложении, обеспечивая бесперебойный и интегрированный опыт для пользователей. Принятие биткоина в качестве способа оплаты обслуживает растущую демографическую группу потребителей, разбирающихся в цифровых технологиях, что отражает приверженность Mercari инновациям и удобству клиентов.

Mercari способствует принятию биткоина с помощью платежей на маркетплейсе

Тем не менее, важно отметить, что этот вариант оплаты будет эксклюзивным для пользователей сервиса торговли виртуальной валютой, управляемого дочерней компанией Mercari, Mercoin. Это стратегическое решение потенциально может открыть новые рынки и демографические группы для платформы Mercari.

Внедрение платежей в биткойнах включает в себя отображение цен на товары в иенах, с возможностью для пользователей выбрать биткойн в качестве предпочтительного способа оплаты при оформлении заказа. Mercoin играет решающую роль в этом процессе, управляя конвертацией биткойнов в иену, прежде чем облегчить платежи продавцам.

Однако эта система имеет неотъемлемую изменчивость из-за волатильности крипто-валютного рынка. Пользователи, участвующие в биткоин-транзакциях, должны знать о потенциальных убытках или прибылях из-за колебаний курса. Это включает в себя торговые сборы и спреды, применяемые к этим транзакциям. Более того, интеграция Mercari с биткоином выходит за рамки простого упрощения платежей.

В марте 2023 года компания запустила сервис по торговле биткоинами, который уже собрал более миллиона пользователей. Это подчеркивает уникальное позиционирование платформы на рынке. Расширение Mercari в области обработки нематериальных активов, наряду с торговлей физическими товарами, знаменует собой дальновидный подход к электронной коммерции, сочетающий традиционную розничную торговлю с управлением цифровыми активами.

Япония пересматривает законы о налогообложении криптовалют

Этот шаг Mercari синхронизирован с недавними изменениями в законах Японии о налогообложении криптовалют. Правительство Японии пересмотрело своё налоговое законодательство, чтобы предложить более выгодные условия для компаний, владеющих криптовалютой. Новое изменение политики включает в себя исключение налогообложения рыночной стоимости на конец года. Это относится к корпорациям, владеющим криптовалютой, выпущенной третьей стороной.

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Ожидается, что данный шаг будет стимулировать внутреннее предпринимательство и приведёт налоговую политику Японии в соответствие с политикой, применяемой к индивидуальным инвесторам. В целом, инициатива Mercari по поддержке платежей в биткойнах является частью более широкого общенационального движения к принятию и регулированию криптовалют. Он отражает инновационное сочетание технологий и торговли, позиционируя Японию как дальновидного игрока в глобальной цифровой экономике.