Выпуск нового смартфона Huawei привлек внимание потребителей в США, которые ранее пользовались устройствами компании до введения санкций Соединенными Штатами.

Huawei Technologies незаметно выпустила свой новый смартфон Mate 60 Pro без какого-либо предварительного уведомления или маркетинга незадолго до выхода нового Apple iPhone 15 серии. Он был быстро раскуплен поклонниками в Китае и привлек международное внимание.

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Согласно рекламному письму Huawei, новый Mate 60 Pro впервые за три года знаменует "возвращение Huawei" с улучшенными возможностями поддержки спутниковой связи, повышенной ударопрочностью и водонепроницаемостью, производительностью камеры и технологией air touch.

"Это выглядит хорошо, это очень красиво", - сказала Лешон, сотрудница розничного магазина Zara в Нью-Йорке и создатель контента в Instagram, после просмотра рекламного ролика Mate 60 Pro. Она сказала, что несколько лет назад у нее был телефон Huawei, и она была "разочарована", когда сигнал был заблокирован. Она рада видеть улучшение качества камеры нового телефона и с нетерпением ожидает увеличения объема памяти телефона.

Лешон родом из Карибского бассейна, где iPhone пользуются большой популярностью. Без каких-либо ограничений многие китайские устройства, включая Huawei, были хорошо приняты там. "Это определенно стоит попробовать, и я хотела бы проверить, доступно ли это в США", - добавила она. Хотя продажи Huawei намного ниже, чем у Apple, компания из Шэньчжэня по-прежнему является одним из крупнейших конкурентов Apple в Китае.

Луиза Сибалак, сотрудник Комитета 100, когда-то владела смартфоном и планшетом Huawei. Она сказала, что ей действительно понравились устройства, и она была разочарована, когда производство было прекращено из-за технологической напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.

"Между двумя странами слишком много правительственных споров, которые, похоже, продолжались какое-то время, и нам действительно нужно проделать определенную работу, чтобы отчасти восстановить отношения там", - сказала она, добавив, что санкции вредят глобальному технологическому росту, потому что "хорошо иметь выбор, а не быть во власти одного бренда", а наличие множества вариантов на рынке выгодно.

"Я бы с радостью купил другой телефон Huawei ... если бы он был доступен в США. Я бы попробовал еще раз. Я уже делал это однажды и уверен, что попробовал бы. Это не только Apple, не только Samsung. Хорошо, что у нас есть конкуренты в этой области ", - сказал Сибалак.

Для Apple Китай остается крупнейшим рынком сбыта. Согласно исследованию Counterpoint Research, iPhone 14 Pro Max был самым продаваемым устройством в Китае в октябре прошлого года. Хотя Apple заработала миллиарды долларов в Китае, Huawei была запрещена в США в течение многих лет. Стивен, независимый режиссер исторических фильмов, сказал, что неудивительно, что Китай способен разрабатывать собственные чипы, несмотря на санкции США, Китаю пришлось найти способ.

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"Я не думаю, что санкции - это хорошо. Если это независимые страны, они должны быть, в принципе, свободны делать то, что хотят", - сказал он. "Хорошая сторона санкций в том, что они могут стимулировать глобальную конкуренцию и стимулировать собственное производство, инновации, новые идеи и так далее", - добавил он. "Плохая сторона (санкций США) в том, что ... это отравляет атмосферу международных отношений. Лучше быть друзьями, чем врагами в тарифной войне, торговой войне или войне санкций".