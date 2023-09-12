Многие женщины в Южной Африке стали домовладельцами с помощью субсидий

Большое число этих женщин, которые воспользовались программой субсидирования с тех пор, как она была внедрена в середине 90-х годов, с тех пор смогли выгодно продать свои дома или передать их кому-то другому.

Государственные субсидии на строительство новых домов (BNG) предоставляются гражданам Южной Африки старше 21 года, которые зарабатывают менее 3500 R в месяц и впервые получают государственные субсидии и становятся домовладельцами. Однако другие субсидии, такие как Flip, помогают людям, которые зарабатывают больше, до 22000 R в месяц.

Данные Lightstone о владении домами BNG, ранее известными как дома RDP, показывают, что из 1,65 миллиона женщин–получателей 1,05 миллиона были единоличными владельцами, в то время как 600.000 женщин владели домами совместно с другими лицами.

“На самом деле одинокие женщины составляют 45 процентов получателей субсидий, в то время как мужчины составляют всего 29 процентов. Двадцать шесть процентов находятся в совместной собственности”, - говорит Хейли Айвинс-Даунс, глава отдела цифровых технологий Lightstone Property. Подавляющее большинство женщин, которые приобрели дома с помощью этих субсидий – 930.000, или 88 процентов, – по-прежнему владеют своей недвижимостью.

Владение домами, субсидируемыми государством

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Айвинс-Даунс говорит, что примерно 90.000 женщин-одиночек продали свои дома в среднем за 130.000 R, в то время как остальные передали недвижимость кому-то другому бесплатно. “Большинство женщин получили свою собственность в возрасте от 30 до 40 лет, хотя женщины в возрасте от 20 до 80 лет впервые становятся домовладельцами”.

Возраст женщин на момент первой покупки жилья

Неудивительно, что данные Лайтстоуна показывают, что доля одиноких женщин, получивших государственные субсидии, наиболее высока в таких провинциях, как Лимпопо, Свободный штат и Квазулу-Натал, где соотношение женщин и мужчин самое высокое.

Доля одиноких женщин среди получателей государственных субсидий

Базирующееся в Южной Африке некоммерческое информационное агентство Ground Up сообщает, что распределение домов, построенных правительством, является сложным процессом и что в нем задействовано множество муниципальных и провинциальных систем. Вообще говоря, помимо жилья RDP/BNG (предполагается, что дома BNG должны быть больше, чем дома RDP), другие формы субсидируемого жилья включают: