Санья, курортный город на тропическом острове Хайнань в Китае, заменил кондиционеры на централизованную подачу холодной воды в нескольких элитных отелях и магазинах беспошлинной торговли.

Санья, курортный город на тропическом острове Хайнань в Китае, заменил кондиционеры централизованной подачей холодной воды в нескольких высококлассных отелях и магазинах беспошлинной торговли, открыв новые перспективы для более экологичного решения проблемы летней жары в Китае.

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Система централизованного охлаждения, в которой охлажденная вода производится и распределяется из центрального источника для охлаждения нескольких зданий в одном районе, стала предметом обсуждения в китайском Интернете в условиях нынешней жары. Он привлек к себе внимание благодаря своим обещаниям обеспечить прохладную среду обитания при более эффективном использовании энергии.

В Санье семь отелей, а также международный центр беспошлинной торговли Sanya International Duty Free City в заливе Хайтан начали пользоваться этой услугой, сообщает EDF Changfeng (Sanya) Energy Co., Ltd., которая управляет городской системой централизованного охлаждения.

Залив Хайтан является локацией, где расположены роскошные отели. Сеть централизованного холодоснабжения в Санье подает воду температурой 7 °С по системе трубопроводов. Системы централизованного холодоснабжения обеспечивают экономию за счет масштаба и оптимизированного централизованного управления, что делает их гораздо более энергоэффективными, чем отдельные кондиционеры.