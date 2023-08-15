В Российской государственной корпорации уточнили, что благодаря этому были получены первые данные измерений на перелете к Луне

13 августа впервые были включены научные приборы на автоматической станции "Луна-25", которая в настоящее время направляется к естественному спутнику Земли, сообщило Российское космическое агентство (Роскосмос). “В это воскресенье были произведены первые пуски комплекса научного оборудования, разработанного Институтом космических исследований РАН, в условиях космического полета, всё работает в штатном режиме", - сообщили в "Роскосмосе". В Российской государственной корпорации также уточнили, что благодаря этому были получены первые данные измерений полета на Луну, которые научная группа уже начала обрабатывать.

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Автоматическая станция «Луна-25», созданная Научно-производственным объединением имени Лавочкина и входящая в госкорпорацию "Роскосмос", продолжает свой захватывающий полет к Луне. Этот космический аппарат был запущен с космодрома Восточный 11 августа, а выход на лунную орбиту запланирован на 16 августа. Ожидается, что 21 августа состоится плавная посадка на Луну. Если миссия будет успешной, «Луна-25» станет первым космическим аппаратом, который приземлится на Южном полюсе Луны.

Основная цель этой миссии - изучение внутренней структуры Луны и разведка ее природных ресурсов, включая воду. Кроме того, автоматическая станция будет исследовать воздействие космических лучей и электромагнитного излучения на поверхность Луны. Для выполнения этих задач на борту «Луны-25» установлены несколько камер, которые будут осуществлять покадровую съемку посадки на Луну, панорамы естественного спутника Земли в формате HDR, а также собирать образцы пыли для дальнейшего изучения.

Важно отметить, что данный проект также предоставил уникальную возможность для проведения первых измерений на перелете к Луне. Научная группа уже приступила к обработке этих данных, что позволит расширить наши знания о космическом пространстве и спутнике Земли. Миссия "Луна-25" является важным шагом в исследовании Луны и ее потенциальных ресурсов. Она поможет расширить нашу научную базу и подготовить почву для будущих миссий на Луну. Успех этой миссии откроет новые возможности для дальнейшего исследования космоса и поможет нам лучше понять нашу собственную планету и ее окружение.